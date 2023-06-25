Нутрициолог дала рекомендации по выбору сезонных продуктов

«Также каждая ягода должна быть твёрдой и без вмятин. При выборе черешни ориентируйтесь исключительно на внешний вид. Качественная черешня отличается гладкой глянцевой поверхностью. Если она матовая и не блестит — ягоду сорвали давно. Обратите внимание на плодоножку черешни — она должна быть эластичной и зелёной. Сухая и тёмная говорит о том, что ягоды хранятся давно и могут быть невкусными. Не берите ягоды без плодоножки — в месте её прикрепления появляются бактерии и скапливается грязь», — рассказала она.