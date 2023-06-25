Врач рассказала о полезных свойствах ягод

Кандидат медицинских наук и научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева рассказала, что ягоды с насыщенным цветом помогают поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляют сосуды и положительно влияют на здоровье глаз и сердечно-сосудистой системы.

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По ее словам, чем ярче и насыщеннее цвет ягоды, тем больше в них содержится антоцианинов – веществ с общеукрепляющими свойствами. Ежевика и черная смородина богаты этими веществами. Клубника и малина содержат ликопин – антиоксидант. Он помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и укрепляет стенки сосудов.

Темные ягоды богаты каротиноидами, которые присутствуют, в чернике. Эти соединения полезны для здоровья глаз и сосудистой системы, а также снижают риск развития атеросклероза.