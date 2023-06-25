В Роскачестве назвали худшие марки конфет

В Роскачестве рассказали, в сладостях каких российских производителей содержится большое количество пальмового масла и других вредных для здоровья веществ. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперты проверили качество конфет 22 российских брендов. Вредных веществ не обнаружили в сладостях только одной марки Only. Не прошли проверку на качество бренды Milky Way, "Яшкино", "Аленка", Kinder и Twix. В них специалисты обнаружили высокое содержание консервантов и пальмового масла.