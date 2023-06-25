Гастроэнтеролог рассказала, как выбирать оливковое масло

Оливковое масло считают одним из самых полезных продуктов и часто включают в рацион людей, которые хотят питаться правильно. Как выбрать качественное оливковое масло и извлечь из него максимальную пользу, "Доктору Питеру" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Оливковое масло, как и другие растительные масла, считается одним из лучших источников жиров. Оно помогает привести в норму уровень холестерина и глюкозы, а также богато витаминами E и K, калием, кальцием, которые защищают организм от негативного воздействия агрессивных молекул, а также борются с воспалением и помогают сердечно-сосудистой системе.

Чтобы масло принесло максимум пользы, не стоит на нем жарить продукты. Оно потеряет полезные свойства и может даже навредить организму.

Стоит выбирать оливковое масло холодного отжима, а также использовать его без термической обработки два-три месяца после вскрытия бутылки. У качественного масла есть привкус оливок и фруктов, а также небольшая горечь. Если ощущается затхлость, продукт, скорее всего, испорчен.