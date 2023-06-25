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Врач Варфоломеев назвал фрукты, которые предотвратят инсульт

Фрукты могут быть полезны в предотвращении воздействия соли на организм. Об этом порталу "МедикФорум" рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.

Врач назвал фрукты, которые предотвратят инсульт
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По словам специалиста, продукты с высоким содержанием соли, то есть с большим количеством натрия, повышают кровяное давление. Из-за этого элемента в организме задерживается соль, и могут возникать опасные состояния, например инфаркт и инсульт.

Фрукты с калием помогут противостоять эффекту, который дает натрий. Чем больше продуктов, содержащих калий, потребляет человек, тем больше натрия из организма выводится. Это позволяет контролировать кровяное давление.

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По этой причине Варфоломеев рекомендует есть бананы, чернослив, а также другие продукты, в которых много калия. Это печеный картофель, печеная тыква, молоко и куриная грудка.

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