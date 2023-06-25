Врач назвал фрукты, которые предотвратят инсульт

Фрукты могут быть полезны в предотвращении воздействия соли на организм. Об этом порталу "МедикФорум" рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.

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По словам специалиста, продукты с высоким содержанием соли, то есть с большим количеством натрия, повышают кровяное давление. Из-за этого элемента в организме задерживается соль, и могут возникать опасные состояния, например инфаркт и инсульт.

Фрукты с калием помогут противостоять эффекту, который дает натрий. Чем больше продуктов, содержащих калий, потребляет человек, тем больше натрия из организма выводится. Это позволяет контролировать кровяное давление.

По этой причине Варфоломеев рекомендует есть бананы, чернослив, а также другие продукты, в которых много калия. Это печеный картофель, печеная тыква, молоко и куриная грудка.