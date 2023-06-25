Пять простых в приготовлении блюд, полезных для здоровья

Кроме пельменей и макарон существует ряд других блюд, которые готовятся очень быстро. При этом такие блюда могут быть довольно полезными для здоровья. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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По его словам, полезно для здоровья сочетание кисломолочного напитка, хлопьев и творога.

— Есть довольно много полезных блюд, которые можно приготовить быстро. Первое — импровизированное: вам нужен какой-нибудь кисломолочный напиток, хлопья быстрого приготовления (или мюсли) и творог. Можно добавить сухофрукты вроде изюма. Это все можно смешать и, может быть, подождать несколько минут, чтобы хлопья схватились, — рассказал эксперт.

Кроме того, существует много рецептов полезных бутербродов, уверен врач. Например, в качестве начинки можно взять творог, зелень, сметану и тертый сыр. Эта начинка может быть использована с лавашом, питой или, если рассматривать еще более полезный вариант, с ломтиком бородинского или зернового хлеба, пояснил Гинзбург.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что подобную начинку возможно использовать и для быстрого салата.

— В качестве салата можно взять крупно порезанные овощи: огурцы, помидоры, перцы и т. д. Как заправка для него подойдут сметана, творог, тертый сыр и зелень — это тоже быстро готовится, — рекомендовал он.

Если есть блендер, то он дает новые возможности, подчеркнул эксперт. Так, с его помощью легко делается суп-пюре из томатов. Основой может стать кисломолочный напиток, квас или вода. Помидоры нужно разбить, добавить приправу (подойдет перец) и перемешать, посоветовал диетолог.

Некоторые полезные десерты тоже готовятся недолго, заметил врач.