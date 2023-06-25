Мясников развеял миф о пользе оливкового масла

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об оливковом масле в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

По словам медика, польза оливкового масла сильно преувеличена. Мясников заявил, что это масло практически не отличается от подсолнечного.

Кроме этого, доктор отметил, что подсолнечное масло может быть полезнее оливкового. Дело в том, что в первом продукте содержится большое количество природного антиоксиданта — витамина Е, а во втором этого витамина в три раза меньше.