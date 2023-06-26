Ученые улучшили адыгейский сыр при помощи ультразвука

Ультразвуковая обработка может стать ключом для улучшения качества и безопасности молочных продуктов, таких как сыр.

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По крайней мере, к такому выводу пришли российские учёные по результатам своего недавнего эксперимента. В рамках него они пытались выяснить, как ультразвук может повлиять на процесс производства адыгейского сыра.

Ультразвук, высокочастотная механическая волна, может вызывать кавитацию — образование и схлопывание пузырьков газа в жидкости. Это приводит к механическим напряжениям и разрежениям, которые уничтожают бактерии и ускоряют химические реакции.

В рамках исследования специалисты обработали молоко коров и коз ультразвуком, а затем произвели сыр. Результаты показали, что ультразвуковая обработка привела к существенным улучшениям.

Сыр приобрёл более насыщенный вкус, кремовый цвет и улучшенную текстуру. Белковые зерна и капельки жира в сыре стали меньше, а продукт стал более плотным.