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Россиянам назвали рецепт полезной окрошки

Окрошка будет полезнее, если немного изменить ее рецепт, рассказала диетолог Елена Соломатина. Улучшенный рецепт летнего супа она назвала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Россиянам назвали рецепт полезной окрошки
© Lenta.ru

Окрошку, по ее словам, нужно готовить на тане или кефире вместо кваса.

«Туда единственное — нужно положить побольше зелени и овощей, поменьше мяса. Убрать колбасу, заменить ее на куриную грудку», — назвала альтернативу популярному вредному ингредиенту Соломатина.

Ранее диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, нужно ли регулярно есть на обед горячие супы. Он отметил, что есть страны, в которых люди вообще не едят супы, но при этом на здоровье не жалуются.

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