Россиянам назвали рецепт полезной окрошки

Окрошка будет полезнее, если немного изменить ее рецепт, рассказала диетолог Елена Соломатина . Улучшенный рецепт летнего супа она назвала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Ранее диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, нужно ли регулярно есть на обед горячие супы. Он отметил, что есть страны, в которых люди вообще не едят супы, но при этом на здоровье не жалуются.