Эксперты рассказали, какие напитки не стоит пить летом

Специалисты Роскачества вместе с эндокринологом рассказали, какие прохладные, вкусные и сладкие напитки нежелательно пить летом. Причина в том, что они приводят к повышению уровня сахара в крови и даже грозят диабетом. Хотя утолить жажду совсем не помогают.

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По словам экспертов, с наступлением жары становятся популярные разные сладкие прохладные напитки - смузи, соки, газировка и молочные коктейли. При этом они достаточно опасны для организма человека - в них большое количество сахара.

Эндокринолог отметила, что этот фактор способен привести к проблемам со здоровьем. Так, именно высокий уровень глюкозы в крови - предшественник преддиабета и диабета второго типа.

Специалисты заявили: летом лучше забыть о любых сладких газированных напитках, в том числе и диетических. Также никакой пользы не несут и пакетированные соки.

Кроме того, много сахара содержится и в молочных коктейлях. Злоупотреблять летом ими не стоит. Не рекомендуется также пить чай или кофе с сахаром.