Врач перечислила блюда для укрепления нервной системы

Для укрепления нервов нужно есть омлет с зеленью и некоторые другие блюда, советует невролог Альмира Гимранова. В беседе с «Лентой.ру» главный врач Клиники восстановительной неврологи перечислила блюда для здоровья нервной системы.

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По словам врача, нервная система требует постоянной поддержки и развития. От этого зависит, как будут работать и другие системы организма. Из продуктов, полезных для нервов, можно составить разнообразное меню, добавила Гимранова.

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Салат из свежих овощей

Помидоры, огурцы, перец, зелень с добавлением орехов или семечек и заправкой из растительного масла и лимонного сока насытят организм витаминами C, E, B и микроэлементами (магний, кальций, калий, фосфор), которые укрепляют нервную систему и повышают настроение, объяснила врач.

Рыбный суп с картофелем и морковью

Рыба содержит фосфор, йод и ненасыщенные жирные кислоты, улучшающие память и мышление, продолжила собеседница «Ленты.ру». Картофель и морковь обеспечивают организм глюкозой — основным источником энергии для мозга.

Гречневая каша с молоком или кефиром

Гимранова рассказала, что гречка содержит магний, фосфор и витамины B, которые расслабляют мышцы и нервы. Молоко или кефир содержат кальций и йод, которые регулируют работу щитовидной железы и нервной системы.

Некоторые продукты могут негативно влиять на нервную систему, вызывая раздражение, возбуждение или подавленность, предупредила врач. Среди них она назвала кофеин, увеличивающий выработку адреналина и норадреналина — гормонов стресса.

Также по ее словам, нервной системе вредят алкоголь (нарушает работу рецепторов), никотин (увеличивает выработку гормонов удовольствия, а затем — гормонов стресса), сахар (скачки глюкозы в крови провоцируют развитие вредящих нервам воспалительных процессов).

«Негативно сказывается на нервной системе жирная и жареная пища. Такие продукты трудно усваиваются организмом и могут вызывать дисбактериоз, запоры и отравления. Все это вредит работе нервной системы, так как между кишечником и мозгом существует тесная связь. Кроме того, жирная и жареная пища содержит трансжиры, которые повышают уровень холестерина в крови и ухудшают кровоснабжение мозга», — предупредила Гимранова.