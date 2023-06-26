Киш с сыром и помидорами: простой рецепт из доступных ингредиентов
Киш – одно из тех блюд французской кухни, для которого не требуются хитрые ингредиенты или навыки шеф-повара. Достаточно лишь немного свободного времени, понятных и недорогих продуктов и вашего энтузиазма.
Киш готовится довольно просто, но при этом блюдо сытное и наверняка придется по вкусу домочадцам. К слову, этот пирог можно готовить с разными начинками, каждый раз экспериментируя.
Однако мы предлагаем вам сегодня побаловать себя кишем с сыром и помидорами – идеальный вариант для летнего сезона.
Ингредиенты
- Пшеничная мука – 300 г;
- Куриное яйцо – 3 шт;
- Сливочное масло – 150 г;
- Помидоры черри – 300 г;
- Соль – по вкусу;
- Сливки 25% – 300 мл;
- Базилик – 1 пучок;
- Сыр – 150 г;
- Вода – 8 ст. ложек;
- Специи – по вкусу;
Приготовление
1. В первую очередь нужно приготовить слоеное тесто. Натрите на терке сливочное масло, смешайте его с просеянной мукой, холодной водой и с предварительно взбитым яйцом. Добавьте соль по вкусу.
2. Скатайте тесто в шар, оберните пленкой и отправьте в холодильник на один час.
3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте помидоры пополам, выложите их на фольгу и запекайте в духовке 25 минут.
4. Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте его и выложите в круглую форму с бортиками, чтобы оно напоминало корж. Проколите тесто вилкой. Запекайте 25 минут.
5. Выложите помидоры в глубокую тарелку, посолите по вкусу, накройте блюдцем и оставьте, пока запекается корж.
6. Взбейте оставшиеся яйца и смешайте их со сливками. Добавьте нерезаный базилик и щепотку соли.
7. Достаньте корж из духовки и натрите на терке сыр. Посыпьте большей частью сыра корж, выложите сверху помидоры и их сок, вылейте в корж заливку из сливок и посыпьте киш оставшимся сыром. Выпекайте пирог 25-30 минут.
Приятного аппетита!