Киш с сыром и помидорами: простой рецепт из доступных ингредиентов

Киш – одно из тех блюд французской кухни, для которого не требуются хитрые ингредиенты или навыки шеф-повара. Достаточно лишь немного свободного времени, понятных и недорогих продуктов и вашего энтузиазма.

© Unsplash

Киш готовится довольно просто, но при этом блюдо сытное и наверняка придется по вкусу домочадцам. К слову, этот пирог можно готовить с разными начинками, каждый раз экспериментируя.

Однако мы предлагаем вам сегодня побаловать себя кишем с сыром и помидорами – идеальный вариант для летнего сезона.

Ингредиенты Пшеничная мука – 300 г;

Куриное яйцо – 3 шт;

Сливочное масло – 150 г;

Помидоры черри – 300 г;

Соль – по вкусу;

Сливки 25% – 300 мл;

Базилик – 1 пучок;

Сыр – 150 г;

Вода – 8 ст. ложек;

Специи – по вкусу;

Приготовление

1. В первую очередь нужно приготовить слоеное тесто. Натрите на терке сливочное масло, смешайте его с просеянной мукой, холодной водой и с предварительно взбитым яйцом. Добавьте соль по вкусу.

2. Скатайте тесто в шар, оберните пленкой и отправьте в холодильник на один час.

3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте помидоры пополам, выложите их на фольгу и запекайте в духовке 25 минут.

4. Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте его и выложите в круглую форму с бортиками, чтобы оно напоминало корж. Проколите тесто вилкой. Запекайте 25 минут.

5. Выложите помидоры в глубокую тарелку, посолите по вкусу, накройте блюдцем и оставьте, пока запекается корж.

6. Взбейте оставшиеся яйца и смешайте их со сливками. Добавьте нерезаный базилик и щепотку соли.

7. Достаньте корж из духовки и натрите на терке сыр. Посыпьте большей частью сыра корж, выложите сверху помидоры и их сок, вылейте в корж заливку из сливок и посыпьте киш оставшимся сыром. Выпекайте пирог 25-30 минут.