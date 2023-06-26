Окрошка – одно из самых популярных блюд летнего сезона среди россиян. О том, как сделать его более полезным, интернет-изданию NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Во-первых, при приготовлении следует использовать больше зелени и овощей, отмечает специалист.

Во-вторых, колбасу стоит заменить на более полезный продукт – например, на куриную грудку. Мяса, по словам диетолога, можно добавлять меньше, чем обычно, отдавая предпочтение овощам.

В-третьих, окрошку лучше всего делать на тане либо кефире.