Как сделать макароны полезными для похудения

Принято считать, что макароны – отнюдь не диетическое блюдо, и если вы намерены сбросить пару, а то и больше лишних килограммов, от этого блюда стоит отказаться по меньшей мере на несколько месяцев.

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Однако, если следовать некоторым правилам, пасту вполне можно будет вписать в ЗОЖ-меню, не опасаясь поправиться. Возможно, поначалу вам будет сложно избавиться от старых привычек в приготовлении макарон, но усилия непременно окупятся стройной талией и здоровым организмом.

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Подробнее о том, как превратить калорийные макароны в диетическое блюдо – в материале "Рамблера".

Откажитесь от белой муки

Главное зло в макаронах – высококалорийная белая мука, которая не несет никакой пользы. В ней отсутствует клетчатка, она быстро усваивается организмом и провоцирует выброс сахара в кровь. Чтобы макароны были полезны, важно выбирать цельнозерновые сорта или же те, что сделаны из нута.

Не добавляйте сыр

Казалось бы, какая паста без сыра? Но если найти достойную замену, отказаться от сыра будет гораздо легче. Присмотритесь к пищевым дрожжам – они придадут пасте сырный вкус. Эти дрожжи абсолютно безвредны и даже полезны: они богаты белком и витаминами, а еще бета-глюканом, который снижает уровень холестерина.

Добавьте овощи

Паста – универсальное блюдо, к которому можно добавить любые овощи на ваш вкус. Болгарский перец, помидоры, бобовые, грибы, морковь, цуккини – это и многое другое отлично разнообразит макароны и, самое главное, сделает их полезными за счет клетчатки. В большинстве овощей минимальное число калорий, но при этом они быстро насыщают организм.

Используйте низкокалорийные соусы

В первую очередь при приготовлении соусов откажитесь от свежих сливок – этот продукт моментально делает блюдо калорийным. Куда лучше отдать предпочтение маслам, травам и овощам. К примеру, можно приготовить вкусный соус из оливкового масла, лука, чеснока и помидор. Чтобы соус из овощей был однородным, можете взбить его в блендере.

Налегайте на белок