К каким блюдам и продуктам в жару стоит подходить с осторожностью

Лето и еда: к каким блюдам и продуктам в жаркие дни стоит подходить с осторожностью
От каких продуктов следует отказаться в летний зной?
В знойные дни лета так не хочется стоять у плиты и есть горячие блюда... Многие обходятся окрошкой с квасом, овощными салатами и снеками, а кто-то и вовсе посещает рестораны и заказывает лёгкие блюда на дом, чтобы не готовить самостоятельно. Однако подобный подход может быть небезопасным для здоровья. Расскажем о том, какие продукты лучше есть и выбирать осторожно, когда на дворе стоит жара.
Попить холодного кваса из уличной бочки так приятно, когда вы гуляете по городу и вас одолела жажда. А ещё можно попросить налить вкусного шипучего кваса в бутылку и взять его домой, чтобы потом залить им свежеприготовленную окрошку. Но будьте внимательны: настоящий квас не способен храниться дольше двух суток. К тому же по жаре в бочке могут накапливаться опасные бактерии, в числе которых и кишечная палочка. Всегда перед покупкой спрашивайте продавцов о том, когда была приготовлена партия кваса и покупайте сперва небольшие объемы на пробу.
И с любимым летним лакомством - мороженым - тоже надо быть осторожным. Если оно сделано из настоящего молока, то нарушение правил перевозки могло пагубно сказаться не только на внешнем виде и вкусе мороженного, но и на его безопасности. Отравиться лакомым десертом, где после разморозки и новой заморозки царят микробы, проще простого. К тому же мороженое весьма калорийно. Если хочется охладиться и поесть вкусного замороженного продукта, выбирайте лучше сорбеты или фруктовый лёд.
Вообще же в жаркие дни стоит с опаской отнестись к любым молочным продуктам. Молоко, кефир, творожные сырки, йогурты на жаре быстро портятся, особенно если они размещены не в холодильнике, а расставлены на полках или на рыночном прилавке, где на них действует тёплый воздух и свет солнца. Поэтому всегда берите только те экземпляры, которые вы сами достали из холодильника в супермаркете или их при вас оттуда извлёк продавец на рынке.
Выбирая для салата спелые и сочные помидоры, осматривайте их со всех сторон и не покупайте потрескавшиеся плоды. Сквозь трещины в них могли проникнуть микробы, которые наверняка станут причиной вашего плохого самочувствия потом, после употребления помидоров в пищу. Например, помидоры с треснувшей кожицей нередко заражены сальмонеллой. И, готовя салат с майонезом, старайтесь рассчитать объем порции так, чтобы ее всю можно было съесть за 12 часов. Долго хранить салаты, заправленные майонезом, даже в холодильнике нежелательно.
Решили в жару посетить ресторан и полакомиться вкусными суши? Перед тем, как приступать к трапезе, понюхайте поданное вам блюдо. Сырая рыба в жаркий день способна хранить свою свежесть максимум три часа, а потом она начинает портиться. Если от порции суши или роллов исходит даже едва уловимый запах нашатыря, смело отказывайтесь от их употребления.
Что ещё не стоит есть, когда термометр показывает высокую температуру на улице и дома? Соленые и копчёные блюда, например. В них уйма соли, которая повышает давление и вызывает отеки, поэтому от чипсов, соленого арахиса, колбасок, сухариков, соленых огурчиков придется отказаться вовсе или ограничить их количество в меню. Кофе, даже холодный, повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и стимулирует вывод жидкости из организма, что приводит к обезвоживанию.