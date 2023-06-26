К каким блюдам и продуктам в жару стоит подходить с осторожностью

От каких продуктов следует отказаться в летний зной?

© Inc-News

В знойные дни лета так не хочется стоять у плиты и есть горячие блюда... Многие обходятся окрошкой с квасом, овощными салатами и снеками, а кто-то и вовсе посещает рестораны и заказывает лёгкие блюда на дом, чтобы не готовить самостоятельно. Однако подобный подход может быть небезопасным для здоровья. Расскажем о том, какие продукты лучше есть и выбирать осторожно, когда на дворе стоит жара.

Видео дня

Попить холодного кваса из уличной бочки так приятно, когда вы гуляете по городу и вас одолела жажда. А ещё можно попросить налить вкусного шипучего кваса в бутылку и взять его домой, чтобы потом залить им свежеприготовленную окрошку. Но будьте внимательны: настоящий квас не способен храниться дольше двух суток. К тому же по жаре в бочке могут накапливаться опасные бактерии, в числе которых и кишечная палочка. Всегда перед покупкой спрашивайте продавцов о том, когда была приготовлена партия кваса и покупайте сперва небольшие объемы на пробу.

И с любимым летним лакомством - мороженым - тоже надо быть осторожным. Если оно сделано из настоящего молока, то нарушение правил перевозки могло пагубно сказаться не только на внешнем виде и вкусе мороженного, но и на его безопасности. Отравиться лакомым десертом, где после разморозки и новой заморозки царят микробы, проще простого. К тому же мороженое весьма калорийно. Если хочется охладиться и поесть вкусного замороженного продукта, выбирайте лучше сорбеты или фруктовый лёд.

Вообще же в жаркие дни стоит с опаской отнестись к любым молочным продуктам. Молоко, кефир, творожные сырки, йогурты на жаре быстро портятся, особенно если они размещены не в холодильнике, а расставлены на полках или на рыночном прилавке, где на них действует тёплый воздух и свет солнца. Поэтому всегда берите только те экземпляры, которые вы сами достали из холодильника в супермаркете или их при вас оттуда извлёк продавец на рынке.

Выбирая для салата спелые и сочные помидоры, осматривайте их со всех сторон и не покупайте потрескавшиеся плоды. Сквозь трещины в них могли проникнуть микробы, которые наверняка станут причиной вашего плохого самочувствия потом, после употребления помидоров в пищу. Например, помидоры с треснувшей кожицей нередко заражены сальмонеллой. И, готовя салат с майонезом, старайтесь рассчитать объем порции так, чтобы ее всю можно было съесть за 12 часов. Долго хранить салаты, заправленные майонезом, даже в холодильнике нежелательно.

Решили в жару посетить ресторан и полакомиться вкусными суши? Перед тем, как приступать к трапезе, понюхайте поданное вам блюдо. Сырая рыба в жаркий день способна хранить свою свежесть максимум три часа, а потом она начинает портиться. Если от порции суши или роллов исходит даже едва уловимый запах нашатыря, смело отказывайтесь от их употребления.