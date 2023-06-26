Как приготовить идеальную окрошку по-петербургски

Знакомое многим россиянам исключительно летнее холодное блюдо насчитывает огромное количество вариаций, однако классический петербургский рецепт окрошки на квасе остается одним из самых популярных в Северной столице. Мы попробовали из тысячи разных рецептов выявить один-единственный классический питерский рецепт летнего популярного угощения. Подробнее – в материале «ФедералПресс».

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Историческая справка

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Окрошка является традиционным холодным супом русской кухни. Корни этого блюда уходят в начало 19 века. Еще в те времена тульский помещик Лёвшин в своем труде «Русская поварня» 1816 года определил мясную окрошку в холодные блюда первой подачи и рекомендовал использовать для нее остатки «жареного мяса разного: четвероногих, птиц домовых и диких». До этого момента окрошка считалась исключительно закуской, но никак не полноценным блюдом. По мнению вышеупомянутого помещика, лучше всего в окрошку подходило мясо индейки и поросенка. В те времена, кстати, известное блюдо заливали не квасом или кефиром, а огуречным или сливовым рассолом с уксусом. В 19 веке были вариации окрошки и с добавлением рыбы. Так, согласно рецепту Лёвшина из раздела «Постный стол», рыбную окрошку готовили из остатков разных жареных рыб с отваренной соленой осетриной или белужиной, отварной свеклой и солеными огурцами и приправляли хреном, перцем, маслом и уксусом.

Классический рецепт окрошки по-петербургски

В Северной столице принято употреблять это блюдо исключительно на квасе, тогда как на юге России окрошку едят чаще всего на кефире. Современная окрошка существует в самых разных вариациях. По мнению знатоков, в хорошо приготовленной окрошке главным составляющим является вкусовое сочетание ее ингредиентов между собой, правильное соотношение между ними и жидкостью, которое обеспечивает характерный «окрошечный вкус» знаменитого угощения. Если брать классический рецепт Северной столицы, то можно его расписать следующим образом:

один литр кваса,

500 гр. отварного свежего картофеля,

300 гр. вареной докторской колбасы,

3 яйца,

200 гр. свежего редиса,

300 гр. огурцов,

20 гр. сметаны,

100 гр. петрушки и укропа,

соль, перец по вкусу.