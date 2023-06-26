Как приготовить идеальную окрошку по-петербургски
Знакомое многим россиянам исключительно летнее холодное блюдо насчитывает огромное количество вариаций, однако классический петербургский рецепт окрошки на квасе остается одним из самых популярных в Северной столице. Мы попробовали из тысячи разных рецептов выявить один-единственный классический питерский рецепт летнего популярного угощения. Подробнее – в материале «ФедералПресс».
Историческая справка
Окрошка является традиционным холодным супом русской кухни. Корни этого блюда уходят в начало 19 века. Еще в те времена тульский помещик Лёвшин в своем труде «Русская поварня» 1816 года определил мясную окрошку в холодные блюда первой подачи и рекомендовал использовать для нее остатки «жареного мяса разного: четвероногих, птиц домовых и диких». До этого момента окрошка считалась исключительно закуской, но никак не полноценным блюдом. По мнению вышеупомянутого помещика, лучше всего в окрошку подходило мясо индейки и поросенка. В те времена, кстати, известное блюдо заливали не квасом или кефиром, а огуречным или сливовым рассолом с уксусом. В 19 веке были вариации окрошки и с добавлением рыбы. Так, согласно рецепту Лёвшина из раздела «Постный стол», рыбную окрошку готовили из остатков разных жареных рыб с отваренной соленой осетриной или белужиной, отварной свеклой и солеными огурцами и приправляли хреном, перцем, маслом и уксусом.
Классический рецепт окрошки по-петербургски
В Северной столице принято употреблять это блюдо исключительно на квасе, тогда как на юге России окрошку едят чаще всего на кефире. Современная окрошка существует в самых разных вариациях. По мнению знатоков, в хорошо приготовленной окрошке главным составляющим является вкусовое сочетание ее ингредиентов между собой, правильное соотношение между ними и жидкостью, которое обеспечивает характерный «окрошечный вкус» знаменитого угощения. Если брать классический рецепт Северной столицы, то можно его расписать следующим образом:
- один литр кваса,
- 500 гр. отварного свежего картофеля,
- 300 гр. вареной докторской колбасы,
- 3 яйца,
- 200 гр. свежего редиса,
- 300 гр. огурцов,
- 20 гр. сметаны,
- 100 гр. петрушки и укропа,
- соль, перец по вкусу.
Здесь важно учесть несколько моментов. Во-первых, квас должен быть исключительно на ржаном хлебе. А чтобы окрошка не была пресной, квас заправляют яичными желтками, смешанными до однородной массы со сметаной, горчицей, хреном, солью и сахаром. Во-вторых, не экономьте на колбасе. В летнее холодное блюдо лучше купить проверенную дорогую докторскую колбасу. Некоторые любят делать окрошку на мясе птицы или на ветчине, однако вторая слишком жирная для этого блюда, кроме того, ветчина в холодном супе будет смотреться не очень красиво. Во время подготовки всех ингредиентов постарайтесь нарезать все составляющие одинаковыми кубиками, чтобы фактура блюда была более однородная, а также следите за балансом кваса и всего остального, ведь именно правильные пропорции делают это блюдо вкусным, насыщенным и неповторимым.