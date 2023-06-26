Домашние кексы: самые простые рецепты

Откройте для себя лучшие рецепты кексов - они сделают ваши дни вкуснее!

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Вам нравится готовить и проводить время на кухне со своей семьей? Здесь вы найдете несколько рецептов кексов на любой вкус.

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1. Домашние кексы от бабушки

Хотите получить идеальный рецепт приготовления домашних кексов от бабушки? Мы обещаем вам, что они очень вкусные!

Время: 1 час 15 минут.

Ингредиенты (на 4 персоны): 4 яйца

200 г пшеничной муки

150 мл оливкового масла

170 граммов сахара

1 лимон

16 граммов дрожжей

1 щепотка соли.

Приготовление:

Шаг 1. Выложите 12 капсул из формовочной бумаги для кексов. Взбейте яйца с сахаром.

Шаг 2. Добавляйте масло понемногу, не переставая взбивать. Добавьте соль, дрожжи и муку, просеянную через сито. Добавьте цедру лимона.

Шаг 3. Взбивайте, пока все ингредиенты хорошо не смешаются.

Шаг 4. Заполните каждую капсулу смесью.

Шаг 5. Оставьте на 40 минут в холодильнике. А пока разогрейте духовку до 220 ° C.

Шаг 10. Посыпьте каждую из капсул сахаром.

Шаг 11. Выпекайте 12 минут и дайте остыть на решетке. И готово!

2. Самый простой рецепт масляных кексов

Это самый простой рецепт кексов. Для его приготовления вам понадобится очень мало ингредиентов, а результат будет впечатляющим. Приступаем!

Время: 35 минут.

Ингредиенты (10 штук): 4 яйца

150 граммов сахара

150 мл мягкого оливкового масла

200 г муки

1 пакетик разрыхлителя

1 щепотка соли

Цедра 1 лимона.

Приготовление:

Шаг 1. Переложите сахар в большую миску. Яйца взбейте и добавьте в сахар.

Шаг 2. Взбивайте около 4 минут, пока смесь не загустеет. Добавьте масло и продолжайте взбивать, пока смесь не станет однородной. Переложите муку, дрожжи и соль в большое сито.

Шаг 3. Добавьте в яичную смесь просеянную муку, разрыхлитель и соль. Добавьте цедру и еще раз взбейте, пока не получится тонкое полужидкое тесто.

Шаг 4. Выложите смесь в формы для кексов, заполнив каждую из них на две трети. Оставьте в холодильнике на 40 минут.

Шаг 5. Выньте форму и посыпьте тесто небольшим количеством сахара. Выпекайте кексы около 14 минут в предварительно разогретой до 220 ° C духовке. Выньте и подождите, пока они остынут.

3. Шоколадно-ванильные кексы

В этом рецепте основными ингредиентами являются шоколад и ваниль, но вы всегда можете внести новшества и попробовать другие вкусы.

Время: 35 минут.

Ингредиенты (10 штук): 250 г пшеничной муки

2 чайные ложки дрожжей

1 щепотка соли

1/2 чайной ложки пищевой соды

3 яйца

200 граммов сахара

125 мл подсолнечного масла

300 г взбитых сливок

100 г какао-порошка

1 чайная ложка ванильной эссенции.

Приготовление:

Шаг 1. Взбейте яйца в миске до образования пены. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать, пока смесь не станет беловатой. Добавляйте масло, не переставая взбивать.

Шаг 2. Добавьте сливки, какао и ваниль и продолжайте взбивать. Смешайте в другой миске муку, дрожжи, пищевую соду и щепотку соли.

Шаг 3. Соберите тесто и перемешайте силиконовым шпателем до получения однородной густой массы. Разложите его по 10 формочкам для кексов, заполнив их до двух третей емкости.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180 ° C. Выложите формочки на противень и запекайте кексы около 20 минут. Проверьте готовность, проколов центр шпажкой. Если они выходят чистыми, кексы готовы, если нет, запекайте их еще несколько минут. Выньте их из духовки и дайте остыть перед подачей на стол.

4. Кексы с анисом

Приготовление этих вкусных кексов с анисом займет у вас чуть более получаса.

Время: 35 минут.

Ингредиенты (12-15 штук): 255 мл мягкого оливкового или подсолнечного масла

6 яиц

280 граммов сахара

250 г муки

Цедра 1 лимона

15 г разрыхлителя

75 мл аниса.

Приготовление:

Шаг 1. Взбейте яйца с 250 мл масла и 250 г сахара, пока они не побелеют и не станут пенистыми.

Шаг 2. Добавьте в смесь просеянную муку и дрожжи, цедру лимона и анис и готовьте, пока не получите однородное тесто без комочков.

Шаг 3. Заполните им формочки и посыпьте сверху оставшимся сахаром. Разогрейте духовку до 180 ° C. Выпекайте 20 минут, пока кексы не будут готовы.

Шаг 4. Выньте их, дайте остыть на решетке.

5. Шоколадные кексы с карамельной начинкой

Если вы любитель карамели, вам обязательно понравится этот рецепт. В него также входят какао и жидкие сливки. Идеально подходит для сладкоежек!

Время: 1 час.

Ингредиенты (12-15 штук): 200 г муки

80 г какао-порошка

225 граммов сахара

1 пакетик разрыхлителя

1 щепотка соли

3 яйца

50 мл молока

100 мл масла

200 мл жидких сливок.

Приготовление:

Шаг 1. Для карамели: Выложите 100 г сахара в емкость, добавьте столовую ложку воды и нагревайте на среднем огне, пока сахар не растает и не образуется золотистая карамель. Снимите миску с огня и постепенно добавляйте жидкие сливки.

Шаг 2. Хорошо растворите и поставьте на огонь. Нагрейте на слабом огне и перемешивайте, пока соус не станет густым.

Шаг 3. Для теста: Взбейте яйца в большой миске, добавьте оставшийся сахар и взбейте до образования сливочного состояния. Добавьте молоко, еще раз взбейте и добавьте масло.

Шаг 4. Просейте вместе муку и какао, дрожжи и щепотку соли. Осторожно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.