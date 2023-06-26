Блогеры посоветовали хранить салат на бумажном полотенце

«Я думала, каждый знает этот лайфхак, но на случай, если вы не знаете, вы берете большую упаковку салата, и все, что нужно, это открыть ее, положить прямо сверху лист бумажного полотенца и поставить в холодильник вверх ногами», — сказала одна из ведущих канала.