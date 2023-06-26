Врач: в жару нельзя употреблять острую и соленую пищу

Врач Андреева: в жару нельзя употреблять острую и соленую пищу
В жарку погоду, в первую очередь, не стоит употреблять алкогольные напитки, поскольку они провоцируют водный дисбаланс организма, а также сердечно-сосудистые заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Андреева. Вместо спиртного врач посоветовала употреблять квас, отметив при этом, что в его составе есть дрожжи, которые могут добавить лишнего веса склонным к полноте людям.
«В жару нельзя употреблять любые соленые продукты, потому что они увеличивают жажду, и острые, из-за которых тоже хочется сильнее пить и есть. Нежелательна жирная пища», — продолжила специалист.
В жару она рекомендовала употреблять фрукты, овощи и ягоду, а также придерживаться средиземноморской диеты и не пить газированные напитки.
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