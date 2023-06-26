Врач: в жару нельзя употреблять острую и соленую пищу

В жарку погоду, в первую очередь, не стоит употреблять алкогольные напитки, поскольку они провоцируют водный дисбаланс организма, а также сердечно-сосудистые заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Андреева. Вместо спиртного врач посоветовала употреблять квас, отметив при этом, что в его составе есть дрожжи, которые могут добавить лишнего веса склонным к полноте людям.