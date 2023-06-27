Нутрициолог назвала улучшающие работу мозга перекусы

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказала о полезных перекусах, которые могут улучшить работу мозга.

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Среди напитков Свиридова особенно выделяет зеленый чай. Дело в том, что в этом напитке содержится больше кофеина, чем в кофе. К тому же чай богат танином. Все это делает его подходящим напитком для того, чтобы взбодриться.

Закусить в перерыве врач советует творогом со свежими фруктами. В нем содержится полезный витамин В12, который помогает улучшить кровообращение и работу мозга.

— Черника улучшает кровообращение, способствует улучшению работы кратковременной памяти, а также регулирует координацию движений. Чернику круглогодично можно найти в супермаркетах, — рассказала нутрициолог.

Кроме того, специалист порекомендовала есть яблоки, так как они богаты железом, которое придает организму сил и бодрости, передает Lenta.

Завтрак — важный прием пищи, который запускает метаболические процессы в организме и задает ритм на весь день, но не вся еда натощак несет пользу для человека. О том, какие продукты лучше не есть на голодный желудок и с чего лучше начать день, «Вечерней Москве» рассказала врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.