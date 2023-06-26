Названы лучшие продукты для перекуса
Перекусы нужны организму, чтобы соблюдать энергетический баланс между приемами пищи и поддерживать уровень глюкозы в крови, рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что калорийность легкого перекуса должна быть невысокой: всего 100–200 калорий.
К полезным перекусам ведомство относит фрукты, овощи, ягоды, соки (яблочный, морковный), цельнозерновые хлебцы или каши, обезжиренный йогурт или кефир, тунца в собственном соку, фасоль, сухофрукты и орехи. Неправильные продукты для перекуса – это чипсы, конфеты, жирное печенье, кондитерские изделия, так как эти продукты высококалорийны, при этом содержат мало полезных веществ.
«Покупая готовые продукты для перекуса, внимательно изучите их состав, указанный на этикетке: большое количество калорий, сахар и трансжиры могут содержаться в самых неожиданных товарах, например в батончике мюсли», – советуют специалисты Роспотребнадзора в телеграм-канале.
Перекус стоит планировать заблаговременно. Как объясняют эксперты, если не подготовиться, то велика вероятность съесть что-нибудь не слишком полезное, но доступное.
Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала «ФедералПресс», что на обед приходится пик работоспособности, поэтому прием пищи может быть самым калорийным. В полдень хороши блюда, которые содержат углеводы и белок: рис, гречка, овощи или овощной суп, салаты, цельнозерновые продукты, а также белок: бобовые, мясо птицы или рыба.