Названы лучшие продукты для перекуса

Перекусы нужны организму, чтобы соблюдать энергетический баланс между приемами пищи и поддерживать уровень глюкозы в крови, рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что калорийность легкого перекуса должна быть невысокой: всего 100–200 калорий.

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К полезным перекусам ведомство относит фрукты, овощи, ягоды, соки (яблочный, морковный), цельнозерновые хлебцы или каши, обезжиренный йогурт или кефир, тунца в собственном соку, фасоль, сухофрукты и орехи. Неправильные продукты для перекуса – это чипсы, конфеты, жирное печенье, кондитерские изделия, так как эти продукты высококалорийны, при этом содержат мало полезных веществ.

«Покупая готовые продукты для перекуса, внимательно изучите их состав, указанный на этикетке: большое количество калорий, сахар и трансжиры могут содержаться в самых неожиданных товарах, например в батончике мюсли», – советуют специалисты Роспотребнадзора в телеграм-канале.

Перекус стоит планировать заблаговременно. Как объясняют эксперты, если не подготовиться, то велика вероятность съесть что-нибудь не слишком полезное, но доступное.