Какой сорт яблок считается самым полезным: исследования диетологов

Яблоки – один из самых популярных и доступных фруктов в мире. Они не только вкусные, но и полезные для здоровья благодаря своему богатому составу. Однако существует множество сортов яблок, и многие задаются вопросом: какой из них самый полезный?

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В 2015 году группа ученых из Университета Реджио-Калабрии (Италия) провела исследование, в ходе которого были изучены антиоксидантные свойства 16 сортов яблок, выращенных в Италии. Оказалось, что сорт "Аннурака" обладает наибольшим содержанием антиоксидантов, что делает его особенно полезным для здоровья. Второе место занял сорт "Ред Чиф", а третье – "Голден Делишес". Однако стоит учесть, что это исследование было проведено на итальянских сортах яблок, и результаты могут отличаться для яблок, выращенных в других странах.

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В 2014 году исследователи из Университета Реджио-Калабрии провели еще одно исследование, в ходе которого изучали антиоксидантные свойства 12 сортов яблок, выращенных в США. В этом случае наиболее высокий уровень антиоксидантов был обнаружен в сорте "Ред Делишес", а также в "Грэнни Смит" и "Голден Делишес".

Согласно исследованию, проведенному в 2018 году группой ученых из Университета Карлова (Чехия) и Университета Хельсинки (Финляндия), сорт "Грэнни Смит" также обладает наибольшим содержанием полифенолов – веществ, которые способствуют укреплению иммунитета и предотвращению развития хронических заболеваний.

Таким образом, сорта "Аннурака", "Ред Чиф", "Голден Делишес", "Ред Делишес" и "Грэнни Смит" могут считаться наиболее полезными для здоровья благодаря своему высокому содержанию антиоксидантов и полифенолов. Однако стоит учесть, что полезные свойства яблок могут варьироваться в зависимости от условий выращивания и хранения, а также от способа приготовления.

Важно отметить, что любые яблоки полезны для здоровья, так как они содержат витамины (особенно витамин С), минералы, пищевые волокна и другие биологически активные вещества. Регулярное употребление яблок может помочь укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.