Названы три популярных продукта, которые повышают артериальное давление

Здоровье человека во многом зависит от того, что именно он ест. Исследования показали, что даже привычные и вкусные продукты могут оказаться вредными.

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Высокое артериальное давление(гипертония) – одна из главных причин развития опасных осложнений и болезней сердца. Поэтому специалисты советуют всячески избегать факторов, которые приводят к росту этого показателя.

В целом мясо считается источником важных питательных веществ и минералов. Однако если речь идет о мясных продуктах глубокой переработки, то тут необходимо проявить осторожность.

Исследования показали, что бекон, ветчина и сосиски способствуют повышению давления. При регулярном потреблении указанных видов мясопродуктов артериальное давление повышалось на 17%. Данные более 40 тысяч человек показали, что хуже всего ситуация была в тех случаях, если продукты из красного мяса были на столе пять раз в неделю и чаще.

Другое исследование показало, что всего 50 г мясопродуктов каждый день достаточно для того, чтобы показатель давления стал повышаться, сообщает Daily Express. Поэтому медики советуют тщательно следить за рационом питания и делать его сбалансированным – с большим процентом овощей и фруктов.