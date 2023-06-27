В Роспотребнадзоре дали советы по выбору кисломолочных продуктов

В кисломолочных продуктов много пользы, и они подходят даже тем, у кого непереносимость молока. Об этом заявили в портале Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Благодаря наличию специальных микроорганизмов, они способствуют расщеплению лактозы, поддержанию здоровой микрофлоры организма, борьбе с вредными микробами и усвоению микроэлементов. Кроме того, они помогают укрепить иммунитет, а также участвуют в синтезе важных витаминов и аминокислот.

В кисломолочных продуктах также содержится достаточное количество белка и кальция, которые способствуют укреплению мышц и здоровью костей. Кроме того, белок из кисломолочной пищи легче усваивается организмом. Кефир и йогурт отличаются низким содержанием натрия (что полезно), а также богаты калием и фолиевой кислотой.

Однако следует помнить, что такие продукты не сохраняют свои полезные свойства в течение длительного времени. Бифидобактерии, содержащиеся в них, живут всего 4-7 дней при хранении в холоде. Если кефир или йогурт находятся при повышенной температуре или превышают срок годности, полезные микроорганизмы погибают, а вредные начинают размножаться.

При выборе и хранении кисломолочных продуктов рекомендуется обращать внимание на надежность магазина, где обеспечиваются правильные условия хранения. Также важно проверять срок годности и хранить молочные продукты в холодильнике. Если кефир или йогурт уже открыты, рекомендуется их потреблять в течение 12 часов.