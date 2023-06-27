Клубничное пирожное со взбитыми сливками: десерт для летнего сезона

В самом разгаре сезон клубники! Если вы вдоволь наелись этой ароматной ягоды, пора добавить ее в десерты, ведь со свежей клубникой они получаются в разы вкуснее, чем с замороженной.

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Вариаций различных десертов с клубникой огромное множество: чизкейки, тарты, тарталетки, крамблы, печенья... перечислять можно очень долго. Мы же предлагаем вам сегодня побаловать себя клубничным пирожным со взбитыми сливками.

Этот нежный десерт буквально тает во рту. Отказаться от него вряд ли смогут даже те, кто тщательно следит за фигурой. Подробнее – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Клубника – 700 г;

Сахар – 5 ст. ложек;

Мука – 380 г;

Разрыхлитель – 2 ч.ложки;

Сода – 0,5 ч. ложки;

Соль – 0, 5 ч. ложки;

Сливки жирные – 360 мл;

Охлажденные жирные сливки – 360 мл;

Сахар – 3 ст.ложки;

Ванилин – 1,5 ч.ложки;

Лимонная цедра – 1 ч.ложка; Для взбитых сливок:

Приготовление

1. Промойте клубнику, удалите хвостики и порежьте на кусочки.

2. За 30 минут (или больше) до старта готовки смешайте клубнику с тремя столовыми ложками сахара. Отправьте в холодильник. Это необходимо для того, чтобы клубника дала сок.

3. В большую миску просейте муку, разрыхлитель и соду, а затем добавьте соль и две столовые ложки сахара. Влейте в получившуюся смесь сливки и мешайте до однородной консистенции. Если под рукой окажется сливочное масло, добавьте 100-150 граммов для упругого теста.

4. Раскатайте тесто толщиной три сантиметра и при помощи формочек для печенья вырежьте нужную форму для пирожных.

5. Выложите тесто на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте основу для пирожных 20 минут до золотистой корочки.

6. Готовим взбитые сливки. В глубокой миске взбейте жирные сливки, сахар, ванилин и цедру до мягких пиков.

7. Достаньте тесто из духовки дайте ему остыть.

8. Остывшие коржи при помощи ножа аккуратно разделите пополам.

9. На нижнюю половину выложите столовую ложку клубники в сахаре, а сверху ложку взбитых сливок. Затем накройте пирожное второй половиной бисквита. Украсьте пирожное клубникой и сливками сверху.