Хотя сезон арбузов начинается в конце лета, их уже легко можно купить на рынке или в магазине. Их выращивают в теплицах, в неестественных условиях, и везут на продажу издалека, используя химикаты для продления срока годности. Чем могут быть опасны такие арбузы, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Екатерина Салехова.

В тепличных арбузах могут быть нитраты и пестициды, которые вредят микрофлоре кишечника и слизистой желудка. При этом вкус у таких плодов ненасыщенный, они водянистые.

По словам нутрициолога Евгении Кожевниковой, арбуз полезен только в сезон. Благодаря антиоксиданту ликопину он благотворно влияет на сердце и сосуды. Помимо этого, принято считать, что арбуз предотвращает рак и снимает воспаление. В арбузе также много калия.