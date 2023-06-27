Россиянам перечислили полезную и вредную для кожи еду

«Старайтесь уменьшить употребление сладкой газировки, десертов и других сладостей, особенно летом. В жаркий сезон наша кожа адаптируется к высоким температурам и становится особенно чувствительной к питанию. Можно заменять сладости на фрукты, ягоды или сухофрукты. Это улучшит не только ваше самочувствие, но и поможет коже», — подытожила нутрициолог.