Почему в ресторане нельзя заказывать напитки со льдом

Летом люди часто сталкиваются с пищевыми отравлениями, так как из-за жаркой погоды продукты портятся намного быстрее. Также в это время не стоит часто пить напитки со льдом, поскольку неизвестно, из какой именно воды он был заморожен, заявила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

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Врач в первую очередь советует гражданам посещать те кафе и рестораны, которые уже проверены. Также при выборе заведения следует обращать внимание на чистоту внутри помещений, внешний вид сотрудников и другие нюансы.

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"Покрыт ли стол скатертью, протерт ли он, как выглядят салфетки, насколько опрятны официанты: свежая ли у них форма, убраны ли волосы, какая обувь. Уже это дает понять уровень санитарного контроля в заведении", – сказала Чернышова.

По ее словам, стоит обращать внимание и на витрины ресторанов, внутри которых должны находиться свежие и закрытые, а не заветренные продукты. Если человек все же решил перекусить в заведении общественного питания, ему следует выбирать свежеприготовленные блюда с термической обработкой, например супы. Она также не советует заказывать салаты, так как овощи могут быть плохо промыты. Помимо этого, Чернышова добавила, что летом не стоит отправляться в заведения, которые специализируются на стритфуде.

"Часто продукция лежит на открытых лотках, по ней ползают мухи, а они переносят инфекцию", – объяснила терапевт.

Массовые отравления едой в заведениях могут быть связаны не только с условиями хранения и приготовления пищи, но и со здоровьем работников, подчеркнула она.

"Повар может являться носителем какой-то инфекции, передает ее через грязные руки", – сказала врач.

Чернышова добавила, что снимать ответственность с себя за свое же здоровье тоже не стоит, и призвала людей мыть руки, приобретать антисептические средства или протирать их антибактериальными салфетками.

Ранее депутаты "Единой России" обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести массовую проверку фастфуда и нестационарных точек общепита в регионах после случаев отравления в летних кафе. В обращении указано, что летом особенно увеличивается риск отравлений в летних кафе и прочих торговых объектах.