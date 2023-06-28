Врач рассказал, можно ли заразиться глистами от роллов

Распространенность паразитарных инфекций — это тема из средневековья, и даже употребление сырой рыбы в азиатской кухне вряд ли приведет к заражению глистами, заявил гастроэнтеролог Сергеем Вялов в подкасте NEWS.ru. Он отметил, что рыба преимущественно выращивается в специальных емкостях, куда не может попасть паразит из внешних источников. При этом незначительные риски все равно остаются.

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Суши, роллы — там содержится риск, но не факт, что глисты. Риск, когда мы едим сырую рыбу, он однозначно больше. Но откуда рыба? Она из кормушки, куда не попадает вода из внешних источников и там не может завестись глист, — объясняет врач.

При этом эксперт настаивает, что в рамках большой эпидемиологии проблема паразитов — это мизерная часть. Но некоторые сотрудники здравоохранения раздувают ее из-за некомпетентности.

Иногда не надо оправдывать свою некомпетентность и незнание причин проблем с кишечником просто глистами, — сказал Вялов.

Он пояснил, что не заметить паразита в анализе кала очень сложно, а появление той же аскариды в теле человека сразу выдаст ядерную аллергическую реакцию. Но иногда медики назначают старые и бесполезные методы обследования при подозрении на паразитарную инфекцию.