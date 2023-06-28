Диетолог: в рацион нужно добавлять разные виды капусты

Диетолог Малькова: в рацион нужно добавлять разные виды капусты. Редкая хозяйка не имеет в арсенале хотя бы пару блюд, в которые нужно добавлять белокочанную капусту. Она вообще всему голова — её и в суп можно, и на второе пожарить или потушить, и даже заквасить. Однако многие забывают, что видов капусты на самом деле гораздо больше, а пользы в них не меньше.

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Диетолог Катерина Малькова объяснила, почему капусту вообще стоит есть в любом виде да побольше.

— В ней полно витаминов и минералов.

— Большое количество клетчатки надолго насыщает и помогает в похудении.

— Она снижает риск развития онкологии.

При этом специалистка подчеркнула, что есть нужно не только белокочанную (к тому же она такими темпами быстро надоест). Помимо неё есть краснокочанная, пекинская, цветная, брокколи, кольраби и другие. Причём её не обязательно есть в свежем виде, можно её варить, тушить, запекать, жарить и мариновать.

Противопоказаний у капусты (особенно готовой) почти нет, но всегда есть проблемы с ЖКТ или индивидуальная непереносимость, поэтому если чувствуете себя после капусты неважно, то обратитесь к врачу — есть вариант, что чего-то о своём здоровье вы не знаете.

Только важно помнить, что в капусте помимо витаминов и минералов полно нитратов. И чтобы от них избавиться, нужно удалить из неё кочерыжку и верхние листья. В каких ещё овощах полно вредных веществ и как ими не отравиться, можно почитать вот здесь.