Диетолог рассказала, какая окрошка не навредит здоровью летом

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала компоненты окрошки, которые не стоит добавлять в это популярное летом блюдо. По ее словам, в блюдо лучше не класть колбасу и магазинный квас.

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«Из-за содержания соли колбаса может повышать артериальное давление», — рассказала она в интервью «Москве 24».

Также в блюде присутствуют вкусовые добавки и глутамат натрия. Что касается покупного кваса, в нем содержится много сахара, повышающего уровень глюкозы в крови.

Тем, кто не хочет отказываться от окрошки, стоит заменить ингредиенты. Колбасу стоит заменить говядиной или курицей, а покупной квас — домашним, пишет Радио «Комсомольская правда».