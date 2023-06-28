Съедобное несъедобное: какие продукты с истекшим сроком годности можно есть
В России могут позволить торговым объектам раздавать продукты с истекающим сроком годности. Соответствующее заявление в среду, 28 июня, озвучили представители фракции ЛДПР. Парламентарии уже подготовили соответствующий законопроект с поправками к Налоговому кодексу РФ. Подробнее о том, не опасно ли употреблять просроченные продукты — в материале «Вечерней Москвы».
Что опасно есть из просроченных продуктов
В категорию продуктов, которые нельзя употреблять в пищу после истечения срока годности, вносят все товары, содержащие жир, белок, масло или орехи, рассказала «ВМ» врач-диетолог Елена Соломатина.
Все виды молочной продукции — от масла до кисломолочки
— Исключением являются сладкие сырки и йогурты, которые могут храниться подолгу даже без холодильника, потому что в них отсутствуют натуральные ингредиенты. В них преимущественно пальмовое масло и консерванты, поэтому отравиться ими крайне тяжело, — уточнила специалист.
Все виды мяса и рыбы
— Если у них срок годности подошел к концу, то их ни в коем случае употреблять нельзя, — подчеркнула врач. — Особенно это касается переработанного мяса: фарша, колбасы и сосисок.
Мороженое
— Если оно не часто подвергалось разморозке, то есть его можно даже в просроченном виде. Особенно фруктовый лед, в котором присутствует в большей мере сок и красители, — отметила Соломатина.
Какие продукты из «просрочки» можно есть
- сухарики;
- чай;
- кофе;
- некоторые виды круп;
- сахарный песок;
- соль;
- хлебцы;
- макароны;
- сухофрукты;
- мед;
- консервы;
- мармелад;
- шоколад.
— В просроченном шоколаде должно отсутствовать какао-масло и орехи, так как продукт будет отдавать горечью. Но учтите, что продолжительное употребление просроченного шоколада может спровоцировать болезнь печени, — предупредила диетолог.
Среди других лакомств, которые не стоит выбрасывать, а можно есть, — варенье, яблоки, если отсутствуют следы гниения, и даже цитрусовые (апельсины, мандарины и лимоны), перечислила специалист.
По словам диетолога, даже сухие и вяленые колбасы можно есть, если они уже потеряли товарный вид.
— Это всего лишь высушенное мясо, которое станет просто более завяленным, тем не менее до трех суток его нужно съесть, иначе в продукте начнут появляться бактерии, — пояснила Соломатина.
Просроченная мука также подходит для выпечки даже после того, как истек срок годности. Однако нужно следить, чтобы в ней к тому моменту не завелась пищевая моль, добавила врач.