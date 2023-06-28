Съедобное несъедобное: какие продукты с истекшим сроком годности можно есть

В России могут позволить торговым объектам раздавать продукты с истекающим сроком годности. Соответствующее заявление в среду, 28 июня, озвучили представители фракции ЛДПР. Парламентарии уже подготовили соответствующий законопроект с поправками к Налоговому кодексу РФ. Подробнее о том, не опасно ли употреблять просроченные продукты — в материале «Вечерней Москвы».

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Что опасно есть из просроченных продуктов

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В категорию продуктов, которые нельзя употреблять в пищу после истечения срока годности, вносят все товары, содержащие жир, белок, масло или орехи, рассказала «ВМ» врач-диетолог Елена Соломатина.

Все виды молочной продукции — от масла до кисломолочки

— Исключением являются сладкие сырки и йогурты, которые могут храниться подолгу даже без холодильника, потому что в них отсутствуют натуральные ингредиенты. В них преимущественно пальмовое масло и консерванты, поэтому отравиться ими крайне тяжело, — уточнила специалист.

Все виды мяса и рыбы

— Если у них срок годности подошел к концу, то их ни в коем случае употреблять нельзя, — подчеркнула врач. — Особенно это касается переработанного мяса: фарша, колбасы и сосисок.

Мороженое

— Если оно не часто подвергалось разморозке, то есть его можно даже в просроченном виде. Особенно фруктовый лед, в котором присутствует в большей мере сок и красители, — отметила Соломатина.

Какие продукты из «просрочки» можно есть

сухарики;

чай;

кофе;

некоторые виды круп;

сахарный песок;

соль;

хлебцы;

макароны;

сухофрукты;

мед;

консервы;

мармелад;

шоколад. Врач рассказала, что по окончании срока годности есть можно все виды продуктов, в которых отсутствуют жидкости и масло:

— В просроченном шоколаде должно отсутствовать какао-масло и орехи, так как продукт будет отдавать горечью. Но учтите, что продолжительное употребление просроченного шоколада может спровоцировать болезнь печени, — предупредила диетолог.

Среди других лакомств, которые не стоит выбрасывать, а можно есть, — варенье, яблоки, если отсутствуют следы гниения, и даже цитрусовые (апельсины, мандарины и лимоны), перечислила специалист.

По словам диетолога, даже сухие и вяленые колбасы можно есть, если они уже потеряли товарный вид.

— Это всего лишь высушенное мясо, которое станет просто более завяленным, тем не менее до трех суток его нужно съесть, иначе в продукте начнут появляться бактерии, — пояснила Соломатина.