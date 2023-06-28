Шеф-повар рассказал, как правильно выбрать баранину

Шеф-повар Насхулиян рассказал, как правильно выбрать баранину. Мясо барана либо любят, либо терпеть не могут. И в том и в другом случае решающую роль играет характерный аромат. Нередко в странах, которые славятся мясными блюдами, часто можно услышать от местных, что не любит баранину тот, кто не умеет её готовить. Но, помимо прочего, не любит баранину и тот, кто не умеет её выбирать.

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Баранина или ягнятина?

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К слову, нередко покупатели встают перед выбором между ягнятиной и бараниной, а некоторые вообще не видят между ними разницы. Потому что не до конца понимают их ключевые различия.

В мировой кулинарии есть чёткие разграничения в названии мяса барана. Собственно баранина — мясо домашней овцы от 1 года до 3 лет. А ягнятина — это мясо домашней овцы, которой меньше года.

Вообще существуют десятки подвидов ягнятины и баранины, но разбираться в этих терминах нет смысла, ведь купить такой оригинальный продукт можно только оптом у австралийских продавцов. Как правило, такое мясо выращивают специально под запросы известных во всём мире ресторанов, его на обычных рынках не встретишь. Достаточно различать баранину и ягнятину.

Ягнятина, кстати, считается диетическим видом мяса благодаря своей мягкой консистенции и малой жирности. Так что если вы за правильное питание, но одной курицей уже перенасытились, то можете попробовать ягнятину. У баранины же яркий и насыщенный вкус, но она пожирнее.

Как выбрать баранину

Как рассказал шеф-повар Сергей Насхулиян, при выборе мяса стоит обратить внимание на цвет и запах мяса. Лучше отдавать предпочтение калмыцкой баранине.

«Баранина вкуснее на Кавказе, чем выше горы, тем травы нежнее и мясо сочнее. Самая хорошая порода барана для приготовления — калмыцкая. Она на основе монгольской породы, которая в степях живёт, выведена именно для употребления в еду. Эти бараны мало двигаются», — пояснил эксперт.

По его словам, есть несколько категорий мяса, которые можно встретить на рынках: первая категория — корейка и окорок, а другие категории уже считаются пониже. Самая низкая категория — голяшки.

При выборе мяса обратите внимание на запах — он должен быть, причём он довольно характерный. По цвету лучше выбирать розоватое — это молодое мясо. Если ярко-красное, то считается, что баран в расцвете сил. Чем темнее мясо, тем старее животное. У старого животного чуть ли не коричневый цвет мяса.

Как выбрать мясо для шашлыка

А вообще сейчас самое то для вылазок на природу с разными вкусностями, в том числе с шашлыком. И бараниной тут, конечно, не ограничиваются. Однако выбирать заготовки для блюда на мангале тоже надо уметь. По этому поводу в Роскачестве объяснили, какое мясо брать не надо.

Как объяснили эксперты, свежее охлаждённое мясо имеет равномерный, глянцевый цвет. Матовое, липкое и тем более мясо серо-жёлтого цвета лучше не брать. Перед покупкой не стесняйтесь внимательно осмотреть кусок, чтобы удостовериться, что нет жил или кучи жира. Помните, что продавцы выкладывают мясо на прилавок лучшими сторонами, скрывая довольно серьёзные недостатки.

Кстати, любителям каре ягнёнка на заметку: косточки должны быть тонкими, а их число не больше 11. Иначе это не ягнёнок, а переросток.