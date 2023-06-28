Питание по принципу Инь-Ян: выбор продуктов питания

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Энергия пищи

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Правила китайской традиционной терапии в своей работе описывает доктор Сяо-Чи Чанг. Этот анализ позволяет лучше понять культурные аспекты медицинских знаний, дошедших до нас. Целители КНР определяют энергию еды как холодную, прохладную, нейтральную, тёплую и горячую. Прохладные и холодные – это продукты Инь (женское начало), а тёплые и горячие – это продукты Ян (мужское начало).

Энергия конституции тела

Знание типа своего тела и энергии продуктов необходимо, чтобы питаться сбалансированно.

Если в теле больше Инь, чем Ян – это холодное время года, где снаружи больше Инь. Человеку следует есть больше тёплой пищи Ян, чтобы достичь баланса. И наоборот — если в теле больше Ян во время жаркого сезона с огромным количеством внешней тёплой энергии, нужно питаться больше пищей Инь.

Когда Инь-Ян тела находится в равновесии, человек здоров, более устойчив к болезням и внешним проблемам. Например, при простуде много холодной энергии. Поэтому употребление краба может сильнее ослабить организм за счёт смещения баланса. При этом употребление холодного краба с горячим имбирём обладает нейтрализующим действием.

Еда и медицина

В китайской культуре нет чёткого разделения лекарств и пищи, так как они основываются на использовании растительных продуктов – злаков и овощей в еде, а также трав в медицине.

Конечно, пекинская капуста и рис неприменимы для лечения заболеваний, а женьшень невозможно употреблять в пищу. Но есть продукты, которые можно отнести сразу к двум категориям. Например, имбирь и китайский финик (унаби).

Как работает имбирь, мы можем увидеть на примере лечения простуды. Мы помним, что это горячий продукт, а во время простуды нам не хватает тёплой энергии Ян. По мнению приверженцев традиционной медицины, причина этого заболевания – холодный ветер, который проникает в организм и ослабляет его.