Ученый назвал пальмовое масло более полезным

В среду, 28 июня, Олег Медведев, научный руководитель АНО НИЦ "Здоровое питание", заявил, что пальмовое масло полезнее сливочного или кокосового. Эксперт выступил против предложения запретить использование пальмового масла в продуктах питания, передает издание "Lenta.ru".

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Исходя из его слов, что пальмовое масло является более полезным для здоровья, чем сливочное и кокосовое, и не является опасным как обычное растительное сырье. Он также подчеркнул, что современные научные данные не подтверждают мифы о вреде пальмового масла.

"Современные научные данные не подтверждают мифы о вреде этого продукта. Если есть убедительные доказательства обратного, мы готовы изучить эту информацию", – сказал Медведев.

Пальмовое масло не является опасным, потому что оно содержит равное количество насыщенных и ненасыщенных жиров, а также витамин Е и антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье. Насыщенные жиры, которые содержатся в пальмовом масле, не так вредны, как ранее считалось. Ненасыщенные жиры, которые также присутствуют в масле, считаются полезными для здоровья сердца.

Эксперт считает, что пальмовое масло было подвергнуто критике в связи с его возможным влиянием на окружающую среду и здоровье, существует мнение, что оно является безопасным для потребления в разумных количествах и может быть полезным для здоровья, если употребляется в соответствии с рекомендациями по потреблению жиров.