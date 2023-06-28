Что происходит с человеком при ежедневном употреблении сосисок

Сосиски считаются хорошим дополнением к завтраку. Однако специалисты не рекомендуют есть их каждый день. Диетолог Ирина Бородина объяснила, насколько часто можно употреблять эти полуфабрикаты.

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Она призвала различать домашний продукт и сделанный на производстве. Первый полезен, так как содержит много белка, сообщает 74.ru. Второй — это переработанное мясо, которое многие приравнивают к канцерогенам.

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневная 50-граммовая порция переработанного мяса, к которому в том числе относятся и сосиски, повышает риск колоректального рака на 18%», — объяснила Бородина.

Ссылаясь на исследования ВОЗ, она посоветовала есть такой продукт не чаще раза в неделю при условии, что остальной рацион сбалансирован.