«Зачем пугать людей?»: Кондитер развеял миф о вреде пальмового масла

«Если бы господин Володин иначе сформулировал, сказал бы: хорошо пересмотреть список продуктов, которые используются в пищевых изделиях. И попросил бы Попову подготовиться к этому делу. Она бы посмотрела и сказала: да, вы знаете, наверное, эти позиции вызывают у нас сомнения, и мы, скорее всего, их не разрешим. И на этом все. Зачем будоражить общественное мнение, что народ травят? Господин Володин очень эмоционально выступил. Его нужно «скрестить» с госпожой Поповой, чтобы информировать людей о том, что они едят то, что разрешено Роспотребнадзором, который отвечает за нашу безопасность», - отметил собеседник.