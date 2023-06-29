«Зачем пугать людей?»: Кондитер развеял миф о вреде пальмового масла
Юрий Кацнельсон в эфире НСН не оценил идею спикера Госдумы Вячеслава Володина уголовно наказывать за использование пальмового масла.
Спикеру Госдумы Вячеславу Володину следует советоваться с профильными высокопоставленными специалистами, прежде чем громогласно заявлять о вреде того или иного продукта. Таким мнением в эфире НСН поделился президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Ранее днем Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей в продуктах. В том числе пальмового масла. По его мнению, все, что содержит пальмовое масло вместо молока, - вредит здоровью.
«Есть такая пословица – лучше бы сапоги тачал сапожник, а пироги пек пирожник. Прежде чем выступать с такой инициативой, посоветовался бы с госпожой Поповой (глава Роспотребнадзора), которая отвечает за безопасность пищевых продуктов. Попова дает разрешение на применение чего-либо в них. В том числе пальмовое масло, которое применяется у нас в соответствии с разрешением. Никто это дело подпольно не делает», - сказал Кацнельсон.
Он назвал речь Володина эмоциональной, и предложил «скрестить» его с Поповой, чтобы те объяснили людям о безвредности пищи на российских прилавках.
«Если бы господин Володин иначе сформулировал, сказал бы: хорошо пересмотреть список продуктов, которые используются в пищевых изделиях. И попросил бы Попову подготовиться к этому делу. Она бы посмотрела и сказала: да, вы знаете, наверное, эти позиции вызывают у нас сомнения, и мы, скорее всего, их не разрешим. И на этом все. Зачем будоражить общественное мнение, что народ травят? Господин Володин очень эмоционально выступил. Его нужно «скрестить» с госпожой Поповой, чтобы информировать людей о том, что они едят то, что разрешено Роспотребнадзором, который отвечает за нашу безопасность», - отметил собеседник.
Кондитер заявил, что пальмовое масло не несет в себе никакого вреда.
«Оно безвредно. Другое дело, что вы ведро продукта съедите, тогда помрете, конечно. Вам комментарий нужно взять у госпожи Поповой – она очень корректна. Скажет, что делается все точно по протоколу. Любой продукт должен пройти регистрацию, а для этого проводится целый цикл исследований. И все», - подытожил Кацнельсон.