Эксперты сообщили об опасности чрезмерного употребления сыра

Диетологи предупредили о возможных последствиях для здоровья, если есть сыр без меры.

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Специалисты заявили, что в составе сыра есть гормоны, которые оказывают негативное влияние на гормональный фон при избыточном употреблении продукта.

Однако совсем исключать сыр из рациона не стоит, достаточно просто ограничить его потребление до умеренного.