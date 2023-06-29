Эксперты сообщили об опасности чрезмерного употребления сыра
Диетологи предупредили о возможных последствиях для здоровья, если есть сыр без меры.
Специалисты заявили, что в составе сыра есть гормоны, которые оказывают негативное влияние на гормональный фон при избыточном употреблении продукта.
Однако совсем исключать сыр из рациона не стоит, достаточно просто ограничить его потребление до умеренного.
Так, сыр бри, камамбер и с плесенью могут стать источником листериоза. Чтобы избежать этого, необходимо следить за условиями хранения продукции.