Восемь полезных для здоровья свойств творога

Если вы станете регулярно есть творог, то с вашим телом произойдёт несколько изменений.

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Вы получите витамин B12. В одной порции 2-процентного творога содержится примерно 0,9 мкг витамина B12, а рекомендуемая суточная норма - около 2,4 мкг для взрослых. Этот витамин нужен для правильной работы мозга, для крепких нервов и хорошего состояния крови.

Вы получите витамин В2. Одна чашка творога даст вам около 50% рекомендуемой нормы. Некоторые исследования показали, что витамин B2 может облегчить мигрень, он нужен также для функционирования определённых ферментов по всему телу.

Вы будете получать белок. В одной чашке стандартного размера 2-процентного творога - около 24 граммов белка и мало сахара.

Вы сможете нарастить мышцы. Всё благодаря казеину, который усваивается медленнее, чем протеин.

Вы получите определённую дозу селена. Из одной чашки 2-процентного творога вы сможете получить около 58% рекомендуемой дневной нормы. Однако не переборщите с количеством селена, иначе можете столкнуться с диареей, тошнотой, проблемами с нервной системой.

Вы станете потреблять больше кальция. В одной чашке творога 2% - 227 мг кальция, то есть примерно 18% рекомендуемой дневной нормы.

Вы сможете бросить вес. Всё потому, что в твороге много белка. Исследования показывают, что при употреблении здоровой пищи с высоким содержанием белка можно увеличить чувство сытости.