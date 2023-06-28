Названы идеальные напитки перед сном

Теплое молоко — идеальный напиток перед сном, утверждает диетолог Кристина Плотникова. Его полезные свойства она назвала «Ленте.ру».

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По словам диетолога, теплое молоко оказывает расслабляющее действие благодаря содержанию триптофана — аминокислоты, уменьшающей уровень стресса. Однако у некоторых людей употребление молочных продуктов может вызвать отеки, предупредила Плотникова.

Полезен перед сном и травяной чай, продолжила собеседница «Ленты.ру». Она отметила, что многие травы содержат антиоксиданты и другие вещества, укрепляющие иммунную систему.

Напиток из кэроба — плода рожкового дерева — по вкусу напоминает какао и обладает множеством полезных свойств, отметила диетолог. Этот напиток улучшает качества сна, так как содержит натуральный барбитурат лайкоподин. Также в состав кэроба входят магний калиьций, снижающие уровень стресса и улучшающие настроение.