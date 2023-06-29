— Как показывают исследования, начинать день с каши — не лучшая идея для людей с нарушением углеводного обмена. Тем, у кого диагностированы инсулинорезистентность, лишний вес, сахарный диабет, рекомендовано воздержаться от употребления на завтрак каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов, — пояснила она.