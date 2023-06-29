Врач Глушко объяснила, кому вредно есть кашу на завтрак
Каша утром вредна при нарушениях углеводного обмена. Об этом заявила педиатр, детский гастроэнтеролог Ольга Глушко.
— Как показывают исследования, начинать день с каши — не лучшая идея для людей с нарушением углеводного обмена. Тем, у кого диагностированы инсулинорезистентность, лишний вес, сахарный диабет, рекомендовано воздержаться от употребления на завтрак каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов, — пояснила она.
По ее словам, такая пища повысит уровень глюкозы в крови, что в свою очередь, потребует выработки инсулина. Глушко рекомендует употреблять на завтрак продукты из белков и жиров с достаточным содержанием клетчатки, передает «Газета.ру».
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