Правильное питание и сладкое: какие вкусняшки можно оставить в своём меню
Диетолог Русакова: при постепенном отказе от сладостей можно заменить сахар на сироп цикория. «Правильное питание» — для многих за этим словосочетанием скрывается нечто страшное: куча ограничений, пресная еда и другие ужасы бытия. На деле же всё совсем не так страшно, и даже сладкое в своём меню можно оставить. Но многие вкусняшки придётся заменить на другие.
Что из сладкого можно есть при правильном питании
Как рассказала Lenta.ru диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» Дарья Русакова, иногда полностью отказаться от сладостей невозможно: организм «слезает» с большим трудом, и периодически происходят срывы. Так что действовать нужно постепенно, заменив привычные конфетки на продукты с сахарозаменителями либо с более низким содержанием сахара.
Используйте полезные сахзамы:
- эритритол;
- стевию;
- сироп цикория.
Ешьте сладости, в которых много пищевых волокон: пастила без сахара — идеальный пример. Ещё можно оставить в рационе шоколад, но покупайте такой, чтобы в нём было много какао (в таких обычно меньше сахара).
Важно: есть сладкие вкусняшки можно только в первой половине дня. Ну и следите за углеводами, само собой.
Что стоит убрать из меню вместе с сахаром
- мёд;
- фруктозу;
- аспартам;
- сорбит;
- ксилит;
- сиропы из винограда, фиников, клёна и агавы.
Полезные аналоги этих излишне сладких субстанций были названы выше.
Тяга к сладкому как симптом заболевания
Иногда человек совсем не может справиться с желанием перекусить пироженкой или батончиком шоколада — настолько его тяга к лакомству сильна.
Часто люди думают, что дело в силе воли, дисциплине — каких-то таких вещах. Но это далеко не всегда так. А иногда желание съесть сладкое и вовсе может говорить о синдроме усталости надпочечников.
При его наличии человек быстро устаёт, постоянно хочет спать и часто простужается. А если надпочечники будут находиться в таком состоянии достаточно долго, то у больного начнут появляться фурункулы и будет хуже работать щитовидная железа.
Так что следите за здоровьем, больше отдыхайте и старайтесь не стрессовать: частые переживания, сильная нагрузка на организм и провоцируют усталость надпочечников. Поэтому в основном в зоне риска — трудоголики и те, кто постоянно находится в состоянии тревоги.