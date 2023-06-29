Правильное питание и сладкое: какие вкусняшки можно оставить в своём меню

Диетолог Русакова: при постепенном отказе от сладостей можно заменить сахар на сироп цикория. «Правильное питание» — для многих за этим словосочетанием скрывается нечто страшное: куча ограничений, пресная еда и другие ужасы бытия. На деле же всё совсем не так страшно, и даже сладкое в своём меню можно оставить. Но многие вкусняшки придётся заменить на другие.

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Что из сладкого можно есть при правильном питании

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Как рассказала Lenta.ru диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» Дарья Русакова, иногда полностью отказаться от сладостей невозможно: организм «слезает» с большим трудом, и периодически происходят срывы. Так что действовать нужно постепенно, заменив привычные конфетки на продукты с сахарозаменителями либо с более низким содержанием сахара.

Используйте полезные сахзамы:

эритритол;

стевию;

сироп цикория.

Ешьте сладости, в которых много пищевых волокон: пастила без сахара — идеальный пример. Ещё можно оставить в рационе шоколад, но покупайте такой, чтобы в нём было много какао (в таких обычно меньше сахара).

Важно: есть сладкие вкусняшки можно только в первой половине дня. Ну и следите за углеводами, само собой.

Что стоит убрать из меню вместе с сахаром

мёд;

фруктозу;

аспартам;

сорбит;

ксилит;

сиропы из винограда, фиников, клёна и агавы.

Полезные аналоги этих излишне сладких субстанций были названы выше.

Тяга к сладкому как симптом заболевания

Иногда человек совсем не может справиться с желанием перекусить пироженкой или батончиком шоколада — настолько его тяга к лакомству сильна.

Часто люди думают, что дело в силе воли, дисциплине — каких-то таких вещах. Но это далеко не всегда так. А иногда желание съесть сладкое и вовсе может говорить о синдроме усталости надпочечников.

При его наличии человек быстро устаёт, постоянно хочет спать и часто простужается. А если надпочечники будут находиться в таком состоянии достаточно долго, то у больного начнут появляться фурункулы и будет хуже работать щитовидная железа.