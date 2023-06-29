Вишневый пирог из слоеного теста: ароматный летний десерт

Вишня – та ягода, выпечка с которой мгновенно разлетается со стола. Если в холодное время года для пирогов с вишней приходится использовать замороженную ягоду, то летом у нас есть возможность побаловать себя выпечкой из свежей вишни.

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Слоеный вишневый пирог – вечная классика, которая придется по вкусу даже самому искушенному гурману. Преимущество этого пирога еще и в том, что для него вам потребуется минимум ингредиентов, а результат при этом превзойдет все ожидания.

Подробнее о том, как приготовить вкуснейший слоеный пирог из вишни – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;

Вишня без косточек – 500 г;

Сахар – 200 г;

Кукурузный крахмал – 2 ст. ложки;

Яйцо – 1 шт;

Сахарная пудра – 50 г;

Приготовление

1. Засыпьте вишню сахаром и оставьте на 15 минут, чтобы ягоды дали сок.

2. Переложите ягоды в сотейник, добавьте крахмал и тщательно перемешайте. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения.

3. Варите вишню 2-3 минуты до загустения, а затем полностью остудите.

4. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите круглую форму диаметром 28-30 см пергаментной бумагой.

5. Возьмите 2/3 теста и раскатайте его в круглый пласт толщиной около 2-3 мм. Поместите тесто в форму, сформируйте бортики и отрежьте лишнее.

6. На получившийся корж выложите начинку из вишни. Оставшееся тесто также раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм и нарежьте полосками шириной около 1,5 см.

7. Сделайте решетку из полосок теста и защипните края. Взбейте яйцо вилкой и смажьте им тесто. Вишневый пирог выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки.

8. Перед подачей украсьте пирог сахарной пудрой.