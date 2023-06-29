Диетолог назвала блюда, которые лучше не есть после 50 лет

Некоторые продукты, в частности овощи, могут быть опасны для людей старше 50 лет. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По словам специалиста, жареный картофель и винегрет в таком возрасте лучше исключить из рациона.

У крахмалистых овощей, особенно жареных, запеченых или вареных, высокий гликемический индекс. Однако в сыром виде морковь и свеклу есть можно, они будут даже полезны. Елена Соломатина Врач-диетолог

Возраст, когда стоит себя ограничивать, у каждого индивидуальный. Например, сахарный диабет, требующий диеты, может возникнуть у человека и в 30 лет.