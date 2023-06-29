Диетолог назвала блюда, которые лучше не есть после 50 лет

Диетолог Соломатина назвала популярные блюда, которые лучше не есть после 50 лет
Некоторые продукты, в частности овощи, могут быть опасны для людей старше 50 лет. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, жареный картофель и винегрет в таком возрасте лучше исключить из рациона.
У крахмалистых овощей, особенно жареных, запеченых или вареных, высокий гликемический индекс. Однако в сыром виде морковь и свеклу есть можно, они будут даже полезны.Елена СоломатинаВрач-диетолог
Возраст, когда стоит себя ограничивать, у каждого индивидуальный. Например, сахарный диабет, требующий диеты, может возникнуть у человека и в 30 лет.
Соломатина рекомендует не есть овощи, которые обжарены на масле. Однако это значит, что необходимо исключить именно способ приготовления. Аналогично любые соленые овощи вредны для организма после 50 лет.