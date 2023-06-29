$85.62+0.5793.86+0.73

Диетолог Соломатина назвала популярные блюда, которые лучше не есть после 50 лет

Некоторые продукты, в частности овощи, могут быть опасны для людей старше 50 лет. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала блюда, которые лучше не есть после 50 лет
© Pxhere

По словам специалиста, жареный картофель и винегрет в таком возрасте лучше исключить из рациона.

У крахмалистых овощей, особенно жареных, запеченых или вареных, высокий гликемический индекс. Однако в сыром виде морковь и свеклу есть можно, они будут даже полезны.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Возраст, когда стоит себя ограничивать, у каждого индивидуальный. Например, сахарный диабет, требующий диеты, может возникнуть у человека и в 30 лет.

Правда ли, что после 50 лет мозг перестает развиваться

Соломатина рекомендует не есть овощи, которые обжарены на масле. Однако это значит, что необходимо исключить именно способ приготовления. Аналогично любые соленые овощи вредны для организма после 50 лет.

Ранее гинеколог объяснила, как похудеть после 50 лет.

9
Рамблер: главные новости