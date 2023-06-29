Вкус лета: 6 фактов о клубнике
Клубника, пожалуй, самая узнаваемая ягода в мире. Кто-то знает ее вкус по вареньям и коктейлям, кто-то — по тортам и кондитерским изделиям, а кто-то не может отделаться от воспоминаний, связанных с майскими праздниками, проведенными на грядках. Но как много вы знаете о клубнике кроме того, что она вкусная и полезная? Делимся 6 интересными фактами.
Клубника – это ложная ягода
С точки зрения биологии плод клубники — ложная ягода. Ягодами ученые называют плоды, у которых плотная кожура, под которой находится мякоть, а в центре — семена. Такими плодами, например, являются ягоды смородины или крыжовника. А у клубники семена находятся снаружи — вот эти белые крапинки, утопленные в кожуру. Есть еще одно более сложно отличие ягод от ложных ягод — то, как формируется сам плод. Ягоды, как правило, появляются из видоизменяющихся пестиков и плодолистиков, а в формировании клубники (и некоторых других плодов, например, шиповника) участие принимают и другие части растения — завязь и цветоложе.
То, что мы называем клубникой – это гибрид земляники
Крупные плоды с сочной мякотью, мелкими семенами и ярко выраженным запахом, которые сегодня можно встретить на большинстве прилавков — это на самом деле гибрид нескольких видов, носящий название «земляника ананасная». Гибрид появился еще в восемнадцатом веке на территории Нидерландов, предположительно, в результате скрещивания земляники чилийской, придавшей ей крупноплодность, и земляники виргинской, от которой получила относительную морозостойкость.
Клубника полезна для иммунитета и здоровья кожи
Клубника содержит большое количество полезных веществ, таких как витамин С, фолиевая кислота, калий и магний. Эти вещества помогают укрепить иммунную систему, бороться с воспалениями и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В 100 граммах клубники содержится 71% суточной нормы витамина С для взрослого человека. Но с употреблением этого плода лучше быть осторожным, он является сильным аллергеном.
Клубника – отличное средство от морщин
Клубника содержит альфа-гидроксикислоты, которые помогают омолаживать кожу и бороться с морщинами. Кроме того, содержание витамина С в клубнике помогает укреплять коллаген в коже и предотвращает преждевременное старение. Поэтому клубника является популярным ингредиентом в косметологии, особенно в производстве натуральной косметики.
Клубника происходит из северного полушария
Хотя клубника выращивается и употребляется в пищу по всему миру, исторически она росла в северном полушарии. Растения клубники были найдены в природе в Европе, Азии и Северной Америке. Одни из первых упоминаний клубники встречались в древнеримских источниках, посвященных целебным свойствам растения.
Клубника может быть разных цветов
Хотя наиболее распространенным видом клубники является крупноплодная красная клубника, существует множество остальных видов, которые могут иметь другие цвета. Например, белая клубника и желтая клубника также могут быть использованы в десертах и других блюдах.