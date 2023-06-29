Вкус лета: 6 фактов о клубнике

Клубника, пожалуй, самая узнаваемая ягода в мире. Кто-то знает ее вкус по вареньям и коктейлям, кто-то — по тортам и кондитерским изделиям, а кто-то не может отделаться от воспоминаний, связанных с майскими праздниками, проведенными на грядках. Но как много вы знаете о клубнике кроме того, что она вкусная и полезная? Делимся 6 интересными фактами.

© Теории и практики

Клубника – это ложная ягода

Видео дня

С точки зрения биологии плод клубники — ложная ягода. Ягодами ученые называют плоды, у которых плотная кожура, под которой находится мякоть, а в центре — семена. Такими плодами, например, являются ягоды смородины или крыжовника. А у клубники семена находятся снаружи — вот эти белые крапинки, утопленные в кожуру. Есть еще одно более сложно отличие ягод от ложных ягод — то, как формируется сам плод. Ягоды, как правило, появляются из видоизменяющихся пестиков и плодолистиков, а в формировании клубники (и некоторых других плодов, например, шиповника) участие принимают и другие части растения — завязь и цветоложе.

То, что мы называем клубникой – это гибрид земляники

Крупные плоды с сочной мякотью, мелкими семенами и ярко выраженным запахом, которые сегодня можно встретить на большинстве прилавков — это на самом деле гибрид нескольких видов, носящий название «земляника ананасная». Гибрид появился еще в восемнадцатом веке на территории Нидерландов, предположительно, в результате скрещивания земляники чилийской, придавшей ей крупноплодность, и земляники виргинской, от которой получила относительную морозостойкость.

Клубника полезна для иммунитета и здоровья кожи

Клубника содержит большое количество полезных веществ, таких как витамин С, фолиевая кислота, калий и магний. Эти вещества помогают укрепить иммунную систему, бороться с воспалениями и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В 100 граммах клубники содержится 71% суточной нормы витамина С для взрослого человека. Но с употреблением этого плода лучше быть осторожным, он является сильным аллергеном.

Клубника – отличное средство от морщин

Клубника содержит альфа-гидроксикислоты, которые помогают омолаживать кожу и бороться с морщинами. Кроме того, содержание витамина С в клубнике помогает укреплять коллаген в коже и предотвращает преждевременное старение. Поэтому клубника является популярным ингредиентом в косметологии, особенно в производстве натуральной косметики.

Клубника происходит из северного полушария

Хотя клубника выращивается и употребляется в пищу по всему миру, исторически она росла в северном полушарии. Растения клубники были найдены в природе в Европе, Азии и Северной Америке. Одни из первых упоминаний клубники встречались в древнеримских источниках, посвященных целебным свойствам растения.

Клубника может быть разных цветов