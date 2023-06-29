Нутрициолог объяснила, как грамотно пить минеральную воду

Минеральная вода не только утоляет жажду, но и может быть полезна для здоровья. Как ее правильно пить, в своем телеграм-канале рассказала нутрициолог Ирина Шиманская.

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По словам специалиста, минеральную воду важно пить без газа и теплой. Гастроэнтерологи предупреждают, что углекислый газ, содержащийся в газированной воде, стимулирует секрецию желудка, приводит ко вздутию и болям. Чтобы убрать газ, стоит поставить стакан с минералкой в горячую воду на 10 минут, а летом — оставить на несколько часов бутылку открытой.

Стоит пить минералку между приемами пищи в достаточном объеме. Обычно хватает одного-двух стаканов, но летом Шиманская рекомендует выпивать до трех-четырех стаканов. Лучше всего в жару подойдет лечебно-столовая вода средней степени минерализации (1-10 г/л).

Важно пить минеральную воду курсами: три-четыре раза в год по две недели. Когда жарко, курс можно устроить "вне очереди". Однако не стоит забывать, что долго применять лечебные воды опасно для здоровья, особенно если у человека есть хронические заболевания пищеварительной системы.

Минеральная вода не должна быть подделкой. Чтобы быть уверенным в ее качестве, стоит покупать воду в проверенных местах и в стеклянной бутылке.

Нутрициолог также советует пить минеральную воду разных марок, а не останавливаться на одной.