Диетолог объяснил, какой режим питания зря считают правильным

«Важно соблюдать режим питания — завтракай как король, обедай как гражданин, ужинай как нищий. Чем больше белков и жиров на завтрак вы съедите, тем меньше повысится уровень глюкозы в крови после еды в течение дня. Вы оберегаете себя от постоянной тяги съесть сладкое или углеводное. Чем чаще ест человек, тем больше у него уровень ИФР-1 — белок играет активную роль в процессах старения, провоцирует рост тканей, опухолей и возникновение болезней сердца», — подытожила врач.