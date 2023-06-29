Диетолог объяснил, какой режим питания зря считают правильным
Рекомендации есть 5-6 раз в день, чтобы похудеть, зря считается правильным — такой подход вредит здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Кононенко. Эксперта цитирует «Почему болит».
Худеющий человек должен потреблять от 0,8 до 1,2 грамма белка на 1 кг веса, но не больше 90 гр. в сутки. Соотношение белков и жиров в пище должно быть 1:1,1.
«50% жиров животного происхождения — сливочное масло, сметана, рыбий жир, 50% — растительного. Это оливковое масло, авокадо, орехи», — перечислила Кононенко.
Эксперт подчеркнула — есть нужно не больше трёх раз в день, а основу рациона должны составлять овощи. От частых перекусов худеющим придётся отказаться, а во время завтрака есть, как в последний раз.
«Важно соблюдать режим питания — завтракай как король, обедай как гражданин, ужинай как нищий. Чем больше белков и жиров на завтрак вы съедите, тем меньше повысится уровень глюкозы в крови после еды в течение дня. Вы оберегаете себя от постоянной тяги съесть сладкое или углеводное. Чем чаще ест человек, тем больше у него уровень ИФР-1 — белок играет активную роль в процессах старения, провоцирует рост тканей, опухолей и возникновение болезней сердца», — подытожила врач.
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