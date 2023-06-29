8 продуктов, из-за которых у вас появится жир на животе

Научные исследования показывают, что жир на животе может быть опасным для здоровья. Считается, что он приводит к таким серьёзным осложнениям, как сахарный диабет, высокое кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания, рак, проблемы с почками и печенью. Спровоцировать появление такого жира могут определённые продукты.

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Если вы хотите избавиться от жира на животе или предотвратить его появление, то откажитесь от следующих продуктов.

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Выпечка. Речь идёт о магазинной выпечке. Она часто содержит много сахара и калорий. Кроме того, в такой выпечке часто присутствуют трансжиры, из-за которых возникает жир на животе.

Белый хлеб. В нём мало клетчатки, поэтому он плохо насыщает. В результате вы вскоре вновь почувствуете себя голодным. Известно также, что потребление клетчатки связано с уменьшением количества жира на животе.

Хлопья для завтрака. Хуже всего варианты, которые содержат много сахара и 0 г клетчатки. Сахар к тому же может привести к дисбалансу бактерий в кишечнике, а это может повысить риск развития ожирения, болезней сердца, кишечных расстройств, может способствовать увеличению веса и увеличению количества жира на животе.

Газировка. В одной банке обычной газировки - примерно 40 г сахара, и это превышает суточную норму, рекомендованную Американской кардиологической ассоциацией. Исследования демонстрируют, что слишком большое количество сахара может усилить воспаление, привести к резистентности к инсулину, а также к хроническому воспалению.

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Коктейли. В одной алкогольной «Маргарите» может быть более 30 г добавленного сахара. А это способствует развитию воспаления и появлению жира на животе. Исследования также показывают, что алкоголь связан с большим количеством жира на животе.

Попкорн, приготовленный в микроволновке. В нём содержится клетчатка, но при этом много натрия и трансжиров. Известно, что трансжиры могут привести к воспалению и появлению жира на животе, а избыток натрия - к воспалению, увеличению количества жира.

Батончики. Во многих таких батончиках содержится большое количество сахара. Также в них могут находиться трансжиры и может почти не быть клетчатки.

Чипсы. Они известны высоким содержанием натрия, приводящего к ожирению и воспалению.