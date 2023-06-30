Гречневая крупа считается одной из самых полезных и богатых витаминами и микроэлементами, при этом варится легко и быстро — время ее приготовления составляет всего 15-20 минут. Некоторые даже не варят ее на плите, а просто замачивают в горячей воде на ночь. «Лента.ру» объясняет, как правильно варить гречку на воде и как приготовить гречневую кашу на молоке, чтобы она получилась рассыпчатой, нежной и ароматной.

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Чем полезна гречка?

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Крупы — важная часть здорового рациона человека, источник витаминов, микроэлементов, белка и пищевых волокон. Особенно среди них выделяется гречка — она считается одним из самых полезных зерновых продуктов. О ее пользе для здоровья рассказала нутрициолог сервиса «Теледоктор24» Мария Меньшикова.

"Гречка помогает снижать уровень холестерина в крови, помогает предотвращать заболевания сердца и сахарный диабет. Также ее полезно есть при похудении: эта крупа богата пищевыми волокнами, которые улучшают пищеварение и способствуют ощущению сытости на долгое время"

В гречке содержатся витамины группы A, B, Е, растительный белок (12 процентов на 100 граммов крупы), железо, магний, цинк, селен, медь, полиненасыщенные жирные кислоты и полифенольные соединения — мощные природные антиоксиданты, добавляет врач-терапевт, диетолог Ольга Лушникова. Кроме того, гречка низкокалорийна и не содержит глютена, поэтому есть ее в качестве гарнира или самостоятельного блюда рекомендуется хотя бы несколько раз в неделю.

105 ккал содержится в 100 граммах готовой гречки

Благодаря своему составу, гречка способствует профилактике анемии, повышает иммунитет, помогает бороться с плохим настроением и депрессией. При этом она редко вызывает аллергию, добавляет в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Ольга Лушникова.

Как выбрать гречку?

1. Выбирайте цельнозерновые и минимально обработанные продукты: гречку-ядрицу, а не гречневые хлопья; рис — коричневый, бурый, дикий, а не белый шлифованный, говорит диетолог Ольга Лушникова. В таком случае блюдо принесет максимальную пользу.

2. Также очень важно обратить внимание на сорт крупы: высший, первый, второй или третий. Чем он ниже, тем меньше в такой гречке содержание доброкачественного зерна (к примеру, у высшего — не менее 99,35 процента, а у третьего — 97,2 процента) и больше сорной примеси.

3. Обратите внимание и на цвет крупы — он должен быть коричневым или бежевым с желтоватым или зеленым оттенком («зеленая» гречка). В случае если в упаковке видны и темные, и светлые крупинки, значит, производитель смешал оба вида. Такая гречка варится неравномерно, она не получится рассыпчатой. Поэтому лучше брать продукт в прозрачных пакетах, а не в коробках.

Коричневая гречка подойдет как в качестве гарнира, так и в качестве самостоятельного блюда — например, гречневая каша на молоке. «Зеленая» гречка, расфасованная из непропаренного зерна, — для супов, салатов, проращивания. Как отмечает нутрициолог Мария Меньшикова, такая гречка еще не была подвергнута термической обработке, потому содержит больше полезных свойств и считается диетическим вариантом.

"Однако злоупотреблять такой гречкой не стоит: она может вызвать излишнее газообразование, и для некоторых людей бывает трудноусвояемой"

Как правильно варить гречку?

1. Подготовьте крупу

Перед тем как сварить гречневую кашу, важно подготовить саму крупу. В первую очередь тщательно переберите ее и удалите темные зерна. Затем промойте гречневую крупу в проточной воде несколько раз, пока она не перестанет быть мутной. Если будете варить гречку в пакетике, эти манипуляции не нужны.

2. Прожарьте крупу на сковороде

Далее можно применить лайфхак, с помощью которого гречка получается рассыпчатой, более нежной и ароматной: прокалить промытую гречку на сухой сковороде без добавления масла в течение 3-4 минут.

3. Подберите пропорцию для варки

Затем можно поместить гречку в кипящую воду в пропорции 1:2 — то есть стакан гречки на стакан воды, так каша получится рассыпчатой. Но если любите более вязкую кашу, воды можно взять больше — например, два с половиной или три стакана. Для варки лучше выбрать кастрюлю с толстым дном.

4. Посолите воду

В кипящую воду нужно добавить соль — на стакан крупы хватит половины чайной ложки. Но даже если поймете, что не досолили, это нестрашно: соль и специи можно всыпать и в уже готовую гречку.

5. Варите на среднем огне

Время приготовления гречневой каши составляет 20 минут, делать это лучше на среднем огне. Варить гречку в пакетике достаточно 15 минут на медленном огне под закрытой крышкой.

20 минут время приготовления гречки на воде

Во время варки гречку не нужно мешать: так она не получится рассыпчатой. Для того чтобы проверить, выпарилась ли вся вода, можно аккуратно провести ложкой по дну.

6. Дать гречке «отдохнуть»

В уже готовую гречку можно добавить кусочек сливочного масла и на 10 минут оставить под крышкой — это сделает гречневую кашу более нежной и ароматной. Также можно использовать нерафинированное растительное масло: оливковое, кокосовое, тыквенное, льняное, масло авокадо, добавляет диетолог Ольга Лушникова.

Рецепт гречки на воде

Гречневая каша, приготовленная на воде, обычно подается в виде гарнира к мясным или рыбным блюдам.

Ингредиенты для гречки на воде:

гречневая крупа ядрица — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

масло сливочное — 40-50 граммов;

соль — ½ чайной ложки или по вкусу.

Как правильно варить гречку на воде?

Переберите, промойте гречневую крупу проточной водой.

Поместите промытую гречку в кастрюлю с толстым дном, залейте водой в пропорции 1:2 и доведите до кипения.

Добавьте соль в кипящую воду.

Убавьте огонь (можно готовить на среднем или маленьком огне), накройте крышкой. Время приготовления гречки — 20 минут.

Добавьте в готовую гречку масло, оставьте на 10-20 минут. Так каша получится рассыпчатой, нежной и ароматной.

Как приготовить гречку в пакетике

Тот, кто не хочет проводить много времени за готовкой, может приготовить гречку в пакетиках. Варить гречку в пакетиках проще всего: крупа в них уже очищена и промыта.

Ингредиенты для гречки в пакетике (на одну порцию):

гречневая крупа в пакетиках — 1 штука;

вода — 1,5 литра;

масло сливочное — 30-40 граммов;

соль — ½ чайной ложки или по вкусу.

Как правильно варить гречку в пакетике?

Залить воду в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, посолить.

Поместить в кипящую воду пакет с крупой, до этого можно пальцами распределить в нем гречку равномерно.

Варить гречку в пакетике 15 минут на медленном огне.

Достать пакет с готовой гречкой, аккуратно разрезать упаковку и высыпать кашу в тарелку.

Добавить сливочное масло и подать на стол.

Рецепт гречневой каши на молоке

Гречневую кашу на молоке любят и взрослые, и дети. Такое блюдо богато кальцием, витаминами и минералами, оно содержит много белка, потому будет полезно даже для спортсменов. Впрочем, последним стоит помнить, что такая гречка гораздо более калорийна, чем в чистом виде.

118 ккал содержится в 100 граммах гречневой каши на молоке

Существует два способа, как есть гречку с молоком: можно добавить молоко в готовую уже крупу, а можно использовать его во время варки. В этом случае гречка получится более нежной и ароматной.

"Если вы любите гречневую кашу на молоке, и у вас нет его непереносимости — пожалуйста, готовьте! Только лучше сначала варить гречку на воде, а молоко добавлять в самом конце, когда каша уже практически готова. Если же у вас есть лактазная недостаточность, непереносимость казеина или вы просто хотите разнообразить свой рацион, можно сварить гречневую кашу с растительным молоком: кокосовым, миндальным или кешью"

Ингредиенты для гречневой каши на молоке:

гречневая крупа ядрица — 150 граммов;

молоко жирностью 2,5 процента — 250 миллилитров;

вода — 150 миллилитров;

сахар — 30 граммов;

соль — ½ чайной ложки или по вкусу;

сливочное масло — 30 граммов.

Как варить гречневую кашу на молоке?

Переберите, промойте гречневую крупу проточной водой.

Поместите промытую гречку в кастрюлю с толстым дном, залейте водой и доведите до кипения. Поварите кашу 15 минут, пока не выпарится вода.

Убавьте огонь, влейте теплое молоко. Всыпьте сахар и соль, перемешайте.

Варите гречневую кашу на молоке на маленьком огне 10 минут. Крышку оставьте закрытой.

В готовую гречку добавьте сливочное масло.

Для того чтобы сделать гречку более нежной и ароматной, вместо коровьего молока можно добавить кокосовое — 200 миллилитров. Его можно влить, когда каша уже поварилась, или сразу вместе с водой в равной пропорции: 200 миллилитров воды, 200 миллилитров кокосового молока. В уже готовую гречку на кокосовом молоке можно добавить орехи или ягоды.

Гречка по-купечески со свининой и грибами

Гречка по-купечески с мясом и грибами — вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо. Его можно приготовить как для семьи, так и для гостей — все останутся довольны.

Ингредиенты для гречки с грибами по-купечески:

гречневая крупа ядрица — 1 стакан;

свинина — 400 граммов;

грибы — 300 граммов;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 1 штука;

перец черный молотый — 1 щепотка;

соль — по вкусу;

паприка — 1 чайная ложка.

Как приготовить гречку с грибами по-купечески?

Очистите и помойте овощи, нашинкуйте их, порежьте мясо на куски небольшого размера.

Разогрейте в сковороде подсолнечное масло, выложите мясо и обжарьте в течение 5-7 минут.

Добавьте лук репчатый и морковь, перемешайте и жарьте на среднем огне около 5 минут. В последнюю очередь добавьте в сковороду нарезанные средними кусочками грибы.

Жарьте содержимое сковороды до мягкости грибов, время от времени помешивайте. В это же время добавьте соль, перец и паприку.

Всыпьте в сковороду промытую гречку. Залейте горячей водой, чтобы она на пару сантиметров покрывала содержимое сковороды.

Перемешайте и продолжайте готовить под крышкой. Время приготовления — 15-20 минут.

Рецепт гречки в мультиварке

Сварить гречку в мультиварке проще всего: можно сказать, гречка варится сама, и не нужно следить за процессом. Достаточно просто засыпать в чашу мультиварки крупу и налить воду в верной пропорции. Каша получится рассыпчатой и вкусной, как в кастрюле.

Ингредиенты для приготовления гречки в мультиварке:

гречневая крупа ядрица — 2 мультистакана (2 х 180 миллилитров);

вода — 4 мультистакана (4 х 180 миллилитров);

масло сливочное — 40-50 граммов;

соль — ½ чайной ложки или по вкусу;

сахар — по вкусу.

Как варить гречку в мультиварке:

Переберите, промойте гречневую крупу проточной водой.

Поместите гречку в чашу мультиварки, добавьте воду, сахар, соль и кусочек масла. Оно придаст каше особый сливочный вкус. Гречка станет более рассыпчатой и не будет прилипать к чаше мультиварки.

Закройте крышку. Включите мультиварку на 30 минут в режиме «каша/крупы/рис/греча» и варите 30 минут.

Как приготовить гречку без варки?

Приготовить гречку можно и без варки. Для этого понадобится только крупа, вода, соль, сахар и пара часов времени. Некоторые оставляют кашу готовиться на ночь.

Ингредиенты для гречки без варки:

гречневая крупа ядрица — 1 стакан;

горячая вода — 500 миллилитров;

масло сливочное — 50 граммов;

соль — ½ чайной ложки или по вкусу.

Как приготовить гречку без варки?

Переберите, промойте гречневую крупу проточной водой.

Пересыпьте промытую гречку в кастрюлю, залейте кипящей водой, посолите.

Накройте кастрюлю крышкой, укутайте полотенцем.

Оставьте на 1,5-2 часа, затем хорошенько размешайте, добавьте сливочное масло.

Если осталась горячая вода, просто слейте ее. Гречка без варки получится рассыпчатой, нежной и ароматной.