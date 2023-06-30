Как правильно варить гречку
Гречневая крупа считается одной из самых полезных и богатых витаминами и микроэлементами, при этом варится легко и быстро — время ее приготовления составляет всего 15-20 минут. Некоторые даже не варят ее на плите, а просто замачивают в горячей воде на ночь. «Лента.ру» объясняет, как правильно варить гречку на воде и как приготовить гречневую кашу на молоке, чтобы она получилась рассыпчатой, нежной и ароматной.
Чем полезна гречка?
Крупы — важная часть здорового рациона человека, источник витаминов, микроэлементов, белка и пищевых волокон. Особенно среди них выделяется гречка — она считается одним из самых полезных зерновых продуктов. О ее пользе для здоровья рассказала нутрициолог сервиса «Теледоктор24» Мария Меньшикова.
"Гречка помогает снижать уровень холестерина в крови, помогает предотвращать заболевания сердца и сахарный диабет. Также ее полезно есть при похудении: эта крупа богата пищевыми волокнами, которые улучшают пищеварение и способствуют ощущению сытости на долгое время"
В гречке содержатся витамины группы A, B, Е, растительный белок (12 процентов на 100 граммов крупы), железо, магний, цинк, селен, медь, полиненасыщенные жирные кислоты и полифенольные соединения — мощные природные антиоксиданты, добавляет врач-терапевт, диетолог Ольга Лушникова. Кроме того, гречка низкокалорийна и не содержит глютена, поэтому есть ее в качестве гарнира или самостоятельного блюда рекомендуется хотя бы несколько раз в неделю.
105 ккал содержится в 100 граммах готовой гречки
Благодаря своему составу, гречка способствует профилактике анемии, повышает иммунитет, помогает бороться с плохим настроением и депрессией. При этом она редко вызывает аллергию, добавляет в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Ольга Лушникова.
Как выбрать гречку?
1. Выбирайте цельнозерновые и минимально обработанные продукты: гречку-ядрицу, а не гречневые хлопья; рис — коричневый, бурый, дикий, а не белый шлифованный, говорит диетолог Ольга Лушникова. В таком случае блюдо принесет максимальную пользу.
2. Также очень важно обратить внимание на сорт крупы: высший, первый, второй или третий. Чем он ниже, тем меньше в такой гречке содержание доброкачественного зерна (к примеру, у высшего — не менее 99,35 процента, а у третьего — 97,2 процента) и больше сорной примеси.
3. Обратите внимание и на цвет крупы — он должен быть коричневым или бежевым с желтоватым или зеленым оттенком («зеленая» гречка). В случае если в упаковке видны и темные, и светлые крупинки, значит, производитель смешал оба вида. Такая гречка варится неравномерно, она не получится рассыпчатой. Поэтому лучше брать продукт в прозрачных пакетах, а не в коробках.
Коричневая гречка подойдет как в качестве гарнира, так и в качестве самостоятельного блюда — например, гречневая каша на молоке. «Зеленая» гречка, расфасованная из непропаренного зерна, — для супов, салатов, проращивания. Как отмечает нутрициолог Мария Меньшикова, такая гречка еще не была подвергнута термической обработке, потому содержит больше полезных свойств и считается диетическим вариантом.
"Однако злоупотреблять такой гречкой не стоит: она может вызвать излишнее газообразование, и для некоторых людей бывает трудноусвояемой"
Как правильно варить гречку?
1. Подготовьте крупу
Перед тем как сварить гречневую кашу, важно подготовить саму крупу. В первую очередь тщательно переберите ее и удалите темные зерна. Затем промойте гречневую крупу в проточной воде несколько раз, пока она не перестанет быть мутной. Если будете варить гречку в пакетике, эти манипуляции не нужны.
2. Прожарьте крупу на сковороде
Далее можно применить лайфхак, с помощью которого гречка получается рассыпчатой, более нежной и ароматной: прокалить промытую гречку на сухой сковороде без добавления масла в течение 3-4 минут.
3. Подберите пропорцию для варки
Затем можно поместить гречку в кипящую воду в пропорции 1:2 — то есть стакан гречки на стакан воды, так каша получится рассыпчатой. Но если любите более вязкую кашу, воды можно взять больше — например, два с половиной или три стакана. Для варки лучше выбрать кастрюлю с толстым дном.
4. Посолите воду
В кипящую воду нужно добавить соль — на стакан крупы хватит половины чайной ложки. Но даже если поймете, что не досолили, это нестрашно: соль и специи можно всыпать и в уже готовую гречку.
5. Варите на среднем огне
Время приготовления гречневой каши составляет 20 минут, делать это лучше на среднем огне. Варить гречку в пакетике достаточно 15 минут на медленном огне под закрытой крышкой.
20 минут время приготовления гречки на воде
Во время варки гречку не нужно мешать: так она не получится рассыпчатой. Для того чтобы проверить, выпарилась ли вся вода, можно аккуратно провести ложкой по дну.
6. Дать гречке «отдохнуть»
В уже готовую гречку можно добавить кусочек сливочного масла и на 10 минут оставить под крышкой — это сделает гречневую кашу более нежной и ароматной. Также можно использовать нерафинированное растительное масло: оливковое, кокосовое, тыквенное, льняное, масло авокадо, добавляет диетолог Ольга Лушникова.
Рецепт гречки на воде
Гречневая каша, приготовленная на воде, обычно подается в виде гарнира к мясным или рыбным блюдам.
Ингредиенты для гречки на воде:
- гречневая крупа ядрица — 1 стакан;
- вода — 2 стакана;
- масло сливочное — 40-50 граммов;
- соль — ½ чайной ложки или по вкусу.
Как правильно варить гречку на воде?
- Переберите, промойте гречневую крупу проточной водой.
- Поместите промытую гречку в кастрюлю с толстым дном, залейте водой в пропорции 1:2 и доведите до кипения.
- Добавьте соль в кипящую воду.
- Убавьте огонь (можно готовить на среднем или маленьком огне), накройте крышкой. Время приготовления гречки — 20 минут.
- Добавьте в готовую гречку масло, оставьте на 10-20 минут. Так каша получится рассыпчатой, нежной и ароматной.
Как приготовить гречку в пакетике
Тот, кто не хочет проводить много времени за готовкой, может приготовить гречку в пакетиках. Варить гречку в пакетиках проще всего: крупа в них уже очищена и промыта.
Ингредиенты для гречки в пакетике (на одну порцию):
- гречневая крупа в пакетиках — 1 штука;
- вода — 1,5 литра;
- масло сливочное — 30-40 граммов;
- соль — ½ чайной ложки или по вкусу.
Как правильно варить гречку в пакетике?
- Залить воду в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, посолить.
- Поместить в кипящую воду пакет с крупой, до этого можно пальцами распределить в нем гречку равномерно.
- Варить гречку в пакетике 15 минут на медленном огне.
- Достать пакет с готовой гречкой, аккуратно разрезать упаковку и высыпать кашу в тарелку.
- Добавить сливочное масло и подать на стол.
Рецепт гречневой каши на молоке
Гречневую кашу на молоке любят и взрослые, и дети. Такое блюдо богато кальцием, витаминами и минералами, оно содержит много белка, потому будет полезно даже для спортсменов. Впрочем, последним стоит помнить, что такая гречка гораздо более калорийна, чем в чистом виде.
118 ккал содержится в 100 граммах гречневой каши на молоке
Существует два способа, как есть гречку с молоком: можно добавить молоко в готовую уже крупу, а можно использовать его во время варки. В этом случае гречка получится более нежной и ароматной.
"Если вы любите гречневую кашу на молоке, и у вас нет его непереносимости — пожалуйста, готовьте! Только лучше сначала варить гречку на воде, а молоко добавлять в самом конце, когда каша уже практически готова. Если же у вас есть лактазная недостаточность, непереносимость казеина или вы просто хотите разнообразить свой рацион, можно сварить гречневую кашу с растительным молоком: кокосовым, миндальным или кешью"
Ингредиенты для гречневой каши на молоке:
- гречневая крупа ядрица — 150 граммов;
- молоко жирностью 2,5 процента — 250 миллилитров;
- вода — 150 миллилитров;
- сахар — 30 граммов;
- соль — ½ чайной ложки или по вкусу;
- сливочное масло — 30 граммов.
Как варить гречневую кашу на молоке?
- Переберите, промойте гречневую крупу проточной водой.
- Поместите промытую гречку в кастрюлю с толстым дном, залейте водой и доведите до кипения. Поварите кашу 15 минут, пока не выпарится вода.
- Убавьте огонь, влейте теплое молоко. Всыпьте сахар и соль, перемешайте.
- Варите гречневую кашу на молоке на маленьком огне 10 минут. Крышку оставьте закрытой.
- В готовую гречку добавьте сливочное масло.
Для того чтобы сделать гречку более нежной и ароматной, вместо коровьего молока можно добавить кокосовое — 200 миллилитров. Его можно влить, когда каша уже поварилась, или сразу вместе с водой в равной пропорции: 200 миллилитров воды, 200 миллилитров кокосового молока. В уже готовую гречку на кокосовом молоке можно добавить орехи или ягоды.
Гречка по-купечески со свининой и грибами
Гречка по-купечески с мясом и грибами — вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо. Его можно приготовить как для семьи, так и для гостей — все останутся довольны.
Ингредиенты для гречки с грибами по-купечески:
- гречневая крупа ядрица — 1 стакан;
- свинина — 400 граммов;
- грибы — 300 граммов;
- морковь — 1 штука;
- лук репчатый — 1 штука;
- перец черный молотый — 1 щепотка;
- соль — по вкусу;
- паприка — 1 чайная ложка.
Как приготовить гречку с грибами по-купечески?
- Очистите и помойте овощи, нашинкуйте их, порежьте мясо на куски небольшого размера.
- Разогрейте в сковороде подсолнечное масло, выложите мясо и обжарьте в течение 5-7 минут.
- Добавьте лук репчатый и морковь, перемешайте и жарьте на среднем огне около 5 минут. В последнюю очередь добавьте в сковороду нарезанные средними кусочками грибы.
- Жарьте содержимое сковороды до мягкости грибов, время от времени помешивайте. В это же время добавьте соль, перец и паприку.
- Всыпьте в сковороду промытую гречку. Залейте горячей водой, чтобы она на пару сантиметров покрывала содержимое сковороды.
- Перемешайте и продолжайте готовить под крышкой. Время приготовления — 15-20 минут.
Рецепт гречки в мультиварке
Сварить гречку в мультиварке проще всего: можно сказать, гречка варится сама, и не нужно следить за процессом. Достаточно просто засыпать в чашу мультиварки крупу и налить воду в верной пропорции. Каша получится рассыпчатой и вкусной, как в кастрюле.
Ингредиенты для приготовления гречки в мультиварке:
- гречневая крупа ядрица — 2 мультистакана (2 х 180 миллилитров);
- вода — 4 мультистакана (4 х 180 миллилитров);
- масло сливочное — 40-50 граммов;
- соль — ½ чайной ложки или по вкусу;
- сахар — по вкусу.
Как варить гречку в мультиварке:
- Переберите, промойте гречневую крупу проточной водой.
- Поместите гречку в чашу мультиварки, добавьте воду, сахар, соль и кусочек масла. Оно придаст каше особый сливочный вкус. Гречка станет более рассыпчатой и не будет прилипать к чаше мультиварки.
- Закройте крышку. Включите мультиварку на 30 минут в режиме «каша/крупы/рис/греча» и варите 30 минут.
Как приготовить гречку без варки?
Приготовить гречку можно и без варки. Для этого понадобится только крупа, вода, соль, сахар и пара часов времени. Некоторые оставляют кашу готовиться на ночь.
Ингредиенты для гречки без варки:
- гречневая крупа ядрица — 1 стакан;
- горячая вода — 500 миллилитров;
- масло сливочное — 50 граммов;
- соль — ½ чайной ложки или по вкусу.
Как приготовить гречку без варки?
- Переберите, промойте гречневую крупу проточной водой.
- Пересыпьте промытую гречку в кастрюлю, залейте кипящей водой, посолите.
- Накройте кастрюлю крышкой, укутайте полотенцем.
- Оставьте на 1,5-2 часа, затем хорошенько размешайте, добавьте сливочное масло.
Если осталась горячая вода, просто слейте ее. Гречка без варки получится рассыпчатой, нежной и ароматной.
"Если вы решили приготовить гречку без варки, можно оставить ее в кастрюле с горячей водой на ночь. А с утра добавить к такой гречке оливковое масло, зелень и посолить. Блюдо готово!"