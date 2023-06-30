Нутрициолог рассказал, как правильно хранить продукты летом

В летний период продукты часто портятся быстрее из-за высокой температуры, которая способствует размножению бактерий. Чтобы продукты не пришлось выбрасывать через день после покупки, важно следовать нескольким простым правилам их хранения в летние месяцы. Нутрициолог Станислав Тимонов дал несколько советов по правильному хранению продуктов летом.